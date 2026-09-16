Mauricio Nozica se la juega por El Yarco: "Siento que tengo la energía y las ganas para hacer esto"

El comediante sanjuanino Mauricio Nozica decidió patear el tablero : dejó de lado su trabajo estable como ingeniero en alimentos en Alemania para, finalmente, apostarle a la comedia, desde Argentina . Tras un raid mediático por la pantalla nacional, “El Yarco” oficializará este giro el 10 de octubre, con “Manso Yarco”, en el Teatro Sarmiento .

Del elogio en WhatsApp al reencuentro en el teatro: el humorista sanjuanino "El Yarco" se juntó con Moria Casán

Mauricio Nozica, "El Yarco", pasó por el programa de Mario Pergolini y sorprendió con sus historias sobre San Juan y Alemania

La decisión no fue un impulso repentino, sino la maduración de inquietudes. Tras cinco años de residencia en el exterior, donde también “despunta el vicio” del humor, su pasión por los escenarios superó mandatos y lo sacó de una zona de confort que, en lo personal, empezaba a ser no tan confortable.

" No hay un clic de un día para otro, son varios clics durante varios años, hasta que se hace muy fuerte ", contó a DIARIO DE CUYO el comediante sanjuanino, sobre cómo optó por pausar la ingeniería para priorizar su faceta creativa. " Mi familia me dice que estoy loco . Mi vieja lo ve más desde el punto de la jubilación o el futuro, pero hoy siento que tengo la energía y las ganas para hacer esto. Y es el deseo que yo tengo ", afirmó Nozica.

"Desde chico quería estudiar teatro, pero fue siempre reprimirlo, hasta ahora. Como que dije ‘si hay algo que estoy haciendo, a la gente le gusta, lo valida y va al teatro a verme, entonces hay algo”", confesó sobre las motivaciones que lo impulsaron a dar el gran salto.

Ese volantazo lo llevó a emprender una intensa búsqueda de visibilidad en Buenos Aires. Durante tres semanas consecutivas, Nozica se movilizó por los principales medios de comunicación de la Capital, logrando cruces mediáticos con figuras del espectáculo como Mario Pergolini, Moria Casán, Ariel Tarico y otros.

"Fui a buscar estas oportunidades y las he encontrado", explicó el comediante, que se apoyó en sus propios contactos, en su agente de prensa y en el impulso orgánico de las redes sociales, que lo han llevado más allá de donde imaginaba.

"Creo que lo más fuerte fue Otro día perdido. La gente de la producción ya me había visto en videos, le parecía bueno lo que yo hacía”, dijo. “Y sí, el programa de Pergolini fue algo que me movilizó mucho a nivel personal y artístico. Estaba muy emocionado, pero fue una cuestión de felicidad de pensar: qué bueno poder llegar a esos lugares", agregó Mauricio, que también habló de su encuentro con Moria.

Mauricio Nozica, El Yarco, en Otro día perdido, el envío de Mario Pergolini

“La One”, con quien charló un momento en el Teatro Metropolitan, le había mandado un mensaje para felicitarlo por la imitación que hace de ella; y el agradecimiento personal estaba pendiente. “Y bueno, conocer a Moria, después del reconocimiento que me dio con su audio, obviamente que también es un montón”, valoró el sanjuanino.

El comediante sanjuanino con Moria Casán

Mauricio Nozica, el día después

- ¿Qué sentiste el primer día que no tuviste que ir a la empresa?

- Y, la verdad, un alivio, poder decir “uy, qué bueno, lo pude hacer", no sé, decidir… Sí, fue un alivio y también felicidad, yo me siento muy feliz.

Si bien Nozica aseguró que disfrutaba de su profesión y de su trabajo anterior, confesó que pisar un escenario le da una satisfacción completamente distinta. “Esto es otra cosa", dijo, buscando las palabras para describir sus emociones y lo que significó dar este giro.

Sin embargo, con los pies en la tierra, evitó “romantizar” el proceso de dejar un empleo tradicional. "Hay que hacerle caso al corazón, pero también con la razón. Es un privilegio que yo pueda hacer esto porque trabajé cinco años y tengo ahorros para bancar una gira. No cualquiera puede dejar un trabajo para seguir un sueño", expresó el humorista, consciente del contexto económico actual.

Esa templanza convive con el desafío que implica construir una carrera sólida que le permita proyectarse en el medio artístico.

"Mi mayor sueño es poder ser un referente del humor y llevar la bandera de San Juan y del humor cuyano a todos lados. Mi miedo es el sostenerse en el tiempo, ver cómo uno permanece y se mantiene vigente en esta vorágine donde todo pasa tan rápido y todo es tan volátil", indicó sobre las incertidumbres que también atraviesa, y que ha sabido volcar en sus redes sociales.

Mi mayor sueño es poder ser un referente del humor y llevar la bandera de San Juan y del humor cuyano a todos lados. Mi miedo es el sostenerse en el tiempo Mi mayor sueño es poder ser un referente del humor y llevar la bandera de San Juan y del humor cuyano a todos lados. Mi miedo es el sostenerse en el tiempo

Estreno en el Teatro Sarmiento

De cara al espectáculo programado en el Teatro Sarmiento, Nozica trabaja diariamente en la puesta en escena de “Manso Yarco”, una propuesta renovada que se distancia significativamente del material presentado en temporadas previas. El nuevo show incluye la interpretación de seis personajes en escena. Entre las figuras confirmadas se encuentra La Gladys, emblemática en su repertorio, junto a nuevas caracterizaciones, como un locutor de la Fiesta Nacional del Sol, un torero, un gaucho y un personaje mexicano.

El Yarco y La Gladys, su personaje emblemático

"Es un show nuevo, nada parecido a lo que han visto antes, con seis personajes interpretados por mí. Estoy ansioso por presentarlo porque va a ser la primera vez, así que no tengo ni idea cuál va a ser la respuesta del público", adelantó el comediante, quien, sin embargo, siente muy cerca el cariño del público sanjuanino y cuyano en general.

El mexicano, otro de los personajes que estará en su nuevo show

"Cuando voy a otra parte, recibo un montón de cariño de cuyanos,esparcidos por todos lados, gente que va con carteles de Chimbas o que me dice que es de Caucete o Jáchal; lo mismo mendocinos, puntanos. Y también de La Rioja... Se arma una comunidad muy copada", contó agradecido. "Yo creo que la gente de Cuyo se siente identificada porque me ve como un flaco normal, de barrio, que salió de la nada y se la rebuscó", se explayó Mauricio, que hacia fin de año cruzará de nuevo al viejo continente.

Yo creo que la gente de Cuyo se siente identificada porque me ve como un flaco normal, de barrio, que salió de la nada y se la rebuscó Yo creo que la gente de Cuyo se siente identificada porque me ve como un flaco normal, de barrio, que salió de la nada y se la rebuscó

"En noviembre voy a estar en Alemania de nuevo, proyectando espectáculos por allá también. Yo soy parte de la escena local en Alemania, así que eso también es algo muy lindo; y me gustaría seguir creciendo y creando vínculos en Europa, donde también me siento parte y también quiero seguir llevando este humor a todos los rincones que pueda", sostuvo.

En el mientras tanto, Mauricio no descarta hacer algunos trabajos como ingeniero, sobre todo para generar ingresos que le permitan afrontar gastos. “Por ahora, como no tengo una gira armada de tantos días que me permita realmente vivir de esto… tal vez encontrar algo de tiempo parcial. Sí está claro que ya no como antes, 40 horas a la semana, donde hacer otra cosa no era viable; pero no lo descarto completamente”, explicó. “Yo, la verdad, no me veo trabajando mucho más 100% de ingeniero. Más adelante tal vez, no lo sé, pero hoy siento que es por acá", concluyó Mauricio.

Para agendar

Manso Yarco - Mauricio Nozica

Día: sábado 10 de octubre

Hora: 21:00 h

Lugar: Teatro Sarmiento

Entradas: desde $25.000 a $30.000 en Avantti