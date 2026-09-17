Estrenos de cine en San Juan: cuatro películas renuevan las salas este jueves

El 17 de septiembre se renuevan los estrenos de cine en San Juan. Llegan esperadas novedades para los fanáticos del terror, el anime, la fantasía familiar y la comedia de acción a los complejos locales. Entre los principales lanzamientos destaca Resident Evil: Noche cero , una reinvención total de la famosa franquicia cinematográfica.

El combo de películas incluye el anime One Piece: La película . La cartelera de novedades se completa con el encanto de El árbol mágico , y la divertida Panda Plan 2 , con el regreso de Jackie Chan junto a Li Ma.

Una familia se traslada al campo para reconectar con sus raíces y descubre un legendario bosque que alberga un árbol gigante capaz de alcanzar las nubes. Al explorar sus ramas mágicas, los niños entran a reinos fantásticos que pondrán a prueba su imaginación y los lazos que mantienen unido a su hogar. Dirigida por Ben Gregor y protagonizada por Andrew Garfield y Claire Foy.

La tripulación de Luffy se embarca en la búsqueda del tesoro de Woonan, un legendario pirata que logró acumular una tercera parte de todo el oro del mundo. En su travesía deben enfrentar al temible El Drago, quien busca hacerse con el botín usando poderes devastadores. Dirigida por Junji Shimizu y con las voces originales de Mayumi Tanaka y Kazuya Nakai.

Bryan, un repartidor médico, acude a un hospital remoto para entregar un paquete urgente y termina atrapado en un dantesco brote biológico. Rodeado de horribles criaturas mutantes, deberá luchar por sobrevivir en una desesperada carrera nocturna llena de caos y peligro. Dirigida por Zach Cregger y protagonizada por Austin Abrams y Paul Walter Hauser.

Play Cinema. 2D Cast: 18:40, 23:30 h. 2D Sub: 21:20 h

Multiplex. 4D/2D Cast: 16:10, 18:10, 20:10 h. 2D Cast: 23:00 h

Cinemacenter. 2D Cast: 18:20, 20:30, 21:50 h. 2D Sub: 22:40 h

PANDA PLAN 2 (Infantil/90’/ATP)

El icónico actor de artes marciales Jackie Chan y el famoso panda Hu Hu tropiezan por accidente con una misteriosa tribu primitiva. Aislados de la civilización moderna, ambos deberán unir fuerzas para enfrentarse a insólitos desafíos y salir airosos de una divertida aventura. Dirigida por Derek Hui y protagonizada por Jackie Chan y Li Ma.

Cinemacenter. 2D Cast: 16:10 h

EN CARTELERA

HECHIZO DE AMOR: LA MAGIA CONTINÚA (Comedia/130’/G)

Con Sandra Bullock y Nicole Kidman. Sigue a las hermanas Sally y Gillian Owens junto a una nueva generación de brujas, quienes deben enfrentar la maldición familiar que condena a sus parejas para romperla de una vez por todas.

Play Cinema. 2D Cast: 20:20, 21:00 h. 2D Sub: 23:10 h

Multiplex. 2D Cast: 20:45 h

Cinemacenter. 2D Cast: 22:10 h

TADEO EL EXPLORADOR Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA (Infantil/95’/ATP)

Cuarta entrega de la saga 'Tadeo Jones'. Tadeo y Sara son ahora padres de Olimpia. Momia no lleva nada bien haber dejado de ser el centro de atención. Mientras están de vacaciones en Londres, Sara sigue la pista hacia la lámpara maravillosa de Las mil y una noches. Y Momia, presa de los celos, pide un deseo: viajar en el tiempo hasta el momento en que era joven y todos la querían. Tadeo y Sara tienen que unir fuerzas para evitar que Momia cambie el curso de la historia.

Play Cinema. 2D Cast: 16:30 h

Multiplex. 2D Cast: 17:45 h

Cinemacenter. 2D Cast: 17:40 h

PEPITA LA PISTOLERA (Drama/95’/R-17)

Bajo la dirección de Lucía Puenzo, la historia se ambienta en la ciudad de Mar del Plata durante 1985. Margarita Di Tullio, interpretada por Luisana Lopilato junto a Claudio Tolcachir y Alberto Ajaka, es una mujer embarazada que trabaja en la calle. Para librarse del yugo de la delincuencia y las redes locales, decide montar su propio negocio clandestino valiéndose de armas.

Play Cinema. 2D Cast: 23:15 h

COYOTE VS ACME (Aventura/104’/G)

Dirigida por Dave Green y protagonizada por Will Forte, Lana Condor y John Cena, combina acción real y animación. El célebre Wile E. Coyote, harto de los continuos fallos en los productos que compra para atrapar al Correcaminos, decide contratar a un abogado de pocos recursos para demandar legalmente a la Corporación Acme.

Play Cinema. 2D Cast: 16:10, 17:30, 19:20 h

Multiplex. 2D Cast: 16:40, 18:10, 20:20 h

Cinemacenter. 2D Cast: 17:10, 19:30 (jueves a martes) h

LA NOCHE DEL DEMONIO: ESTÁN ENTRE NOSOTROS (Terror/106’/R-17)

Una joven madre descubre que puede entrar a "El Más Allá" desde su antigua casa, abriendo sin querer una grieta que permite a los demonios cruzar al mundo real.

Play Cinema. 2D Cast: 23:25 h

Multiplex. 2D Cast: 21:00, 23:00 h

Cinemacenter. 2D Cast: 19:50, 21:00, 22:50 h

YO, NARCISO (Comedia/95’/G)

Con Adrián Suar y Natalia Oreiro. Una profesora de sociología investiga el narcisismo moderno y se infiltra como paciente de un cirujano plástico muy egoísta.

Play Cinema. 2D Cast: 20:05, 21:45, 23:10 h

Multiplex. 2D Cast: 22:30 h

Cinemacenter. 2D Cast: 20:40 h

PAW PATROL (Infantil/89’/G)

Los cachorros llegan a una isla tropical de dinosaurios tras una tormenta. Allí conocen a Rex y deben frenar un volcán activado por el alcalde Humdinger.

Play Cinema. 2D Cast: 16:20 h

Multiplex. 2D Cast: 16:00 h

Cinemacenter. 2D Cast: 18:30 h

SPIDERMAN: UN NUEVO DÍA (Acción/144’/G)

Dirigida por Destin Cretton y protagonizada por Tom Holland junto a Zendaya, sigue a Peter Parker cuatro años después de haber borrado la memoria de sus seres queridos mientras combate el crimen en Nueva York en solitario, enfrentando las altas exigencias de su doble vida cuando una inesperada evolución física pone en riesgo su propia existencia.

Play Cinema. 2D Cast: 17:50, 18:30, 20:40 h

Multiplex. 2D Cast: 19:40, 22:30 h

Cinemacenter. 2D Cast: 16:20, 19:20, 22:20 h

LA ODISEA (Drama/175’/R-13)

De Christopher Nolan y encabezada por Matt Damon y Anne Hathaway, narra el épico recorrido del rey Odiseo tras la Guerra de Troya, quien emprende un peligroso viaje de diez años para regresar a Ítaca enfrentando monstruos aterradores y deidades vengativas, mientras una peligrosa red de pretendientes amenaza con arrebatarle su trono y su familia.

Play Cinema. 2D Cast: 22:40 h

Multiplex. 4D/2D Cast: 22:10 h

Cinemacenter. 2D Cast Sala Turbo: 18:10 y 21:40 (viernes, sábado, lunes y miércoles) h. 2D Sub Sala Turbo: 21:40 h (jueves, domingo, martes)

TOY STORY 5 (Infantil/102’/G)

Los juguetes están de vuelta en TOY STORY 5 de Disney y Pixar,y esta vez,se encuentran con la tecnología. El trabajo de Buzz,Woody,Jessie y el resto del grupo se dificulta exponencialmente cuando se enfrentan a esta nueva amenaza para el tiempo de juego. Dirigida por Andrew Stanton,codirigida por Kenna Harris y producida por Lindsey Collins.

Play Cinema. 2D Cast: 16:00, 18:00 h

Multiplex. 2D Cast: 16:30 h

Cinemacenter. 2D Cast: 18:40 h

MINIONS & MONSTRUOS (Infantil/90’/G)

Sigue a los icónicos personajes amarillos en una caótica aventura ambientada en el Hollywood de los años 20. En su búsqueda por criaturas aterradoras para protagonizar una película de monstruos, se asocian con una misteriosa criatura verde y terminan liberando amenazas que pondrán en riesgo al planeta.

Cinemacenter. 2D Cast: 16:30 h

ZONA CERO (Acción/100’/R-13)

Bajo la dirección de Yeon Sang-ho, la historia sigue un brote repentino de mutación viral durante una convención científica. Con las instalaciones totalmente selladas, los sobrevivientes deben enfrentarse a los infectados que mutan rápidamente. El reparto principal está integrado por Jun Ji-hyun, Ji Chang-wook, Kim Shin-rok y Koo Kyo-hwan, quienes luchan desesperadamente por salvar sus vidas en medio de un violento encierro claustrofóbico.

Cinemacenter. 2D Cast: 22:30 h

EL HELADERO: DULCE SABOR A MUERTE (Terror/86’/R-17)

Dirigida por Eli Roth. La trama sigue a un sonriente vendedor de helados en un pueblo veraniego que desata una masacre cuando los niños que consumen sus dulces se transforman en maníacos homicidas sedientos de sangre contra los adultos.

Cinemacenter. 2D Cast: 19:00 h

CINE ARTE: LOS COLORES DEL TIEMPO (Comedia dramática /120’/ +13)

Bajo la dirección del cineasta Cédric Klapisch, la trama sigue a cuatro primos que deben inventariar una mansión familiar abandonada tras recibir una herencia. En el proceso descubren antiguos secretos vinculados a una antepasada del siglo XIX. El elenco principal está encabezado por los actores Suzanne Lindon, Abraham Wapler, Vincent Macaigne, Julia Piaton, Paul Kircher y Cécile de France.