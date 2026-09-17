Vuelve Resident Evil: refrescante pesadilla en Raccoon City

"Noche Cero" encabeza la cartelera de estrenos de este jueves en los cines de San Juan, con una sangrienta y renovada propuesta de terror.

La legendaria saga cinematográfica basada en los videojuegos de Capcom regresa a las salas el 18 de septiembre con Resident Evil: Noche Cero. Dirigido por Zach Cregger, este largometraje de 90 minutos se distancia de las adaptaciones previas para ofrecer un vertiginoso viaje repleto de humor negro, violencia, sangre y horror.

La trama se aparta de héroes icónicos como Alice, Jill Valentine o Leon S. Kennedy. En su lugar, el guion coescrito por Cregger y Shay Hatten sitúa el foco en Bryan (interpretado por Austin Abrams), un atribulado repartidor de órganos humanos. Lo que inicia como una rutinaria entrega médica hacia las afueras de Raccoon City culmina en una espiral de desastre cuando una tormenta invernal y una repentina plaga de criaturas mutantes convierten su trayecto en una frenética lucha por la supervivencia.

Película con vuelta de tuerca El filme destaca por transformar la desesperada travesía del protagonista en una pesadilla cómica y gélida, muy al estilo de Después de hora (After Hours), donde cada decisión empeora trágicamente el panorama. Acompañado por un elenco que integra a actores como Paul Walter Hauser, Kali Reis y Zach Cherry, esta entrega destaca por algunas diferencias.

Puntos clave Un protagonista común: En vez de soltar a superagentes como Alice o Leon, la historia sigue a Bryan (Austin Abrams), un frágil y torpe repartidor de órganos superado por la situación y que debe aprender a defenderse sobre la marcha.

Humor negro y caos: Cambia la acción bélica por una comedia de enredos absurda y ultra sangrienta, donde todo sale cada vez peor.

Trama completamente inédita: Evita adaptar directamente los juegos o usar a los personajes clásicos, prefiriendo contar un relato independiente dentro de Raccoon City.

Estructura continua y lineal: La narración acompaña en tiempo real y sin saltos temporales la desesperada travesía del protagonista durante una sola noche.

Lenguaje visual de videojuego: Traslada la tensión del survival horror mediante tomas en cámara subjetiva y dinámicas de gestión de recursos y armas improvisadas. Resident Evil: Zona Cero, una buena cita para los amantes del género y de la franquicia. El octavo capítulo de una saga histórica Esta producción representa la octava entrega de acción real de la franquicia iniciada en 2002. Tras la era de seis películas encabezadas por Milla Jovovich y el reinicio de 2021 (Bienvenidos a Raccoon City), lo sobresaliente de esta nueva apuesta busca devolverle el vigor a la propiedad sin depender de adaptaciones literales.