Triunfazo de Argentina ante Chile en los Juegos Suramericanos para acercarse al Mundial y soñar con Los Ángeles

El seleccionado masculino se impuso 3-0 en el Sudamericano de Río de Janeiro y sumó su tercera victoria consecutiva. El equipo de Horacio Dileo también mantiene firme el objetivo de conseguir la plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La Selección Argentina de vóley dio otro paso importante en el Sudamericano que se disputa en Río de Janeiro. El equipo dirigido por Horacio Dileo derrotó este jueves a Chile por 3-0, con parciales de 28-26, 25-19 y 25-17, y quedó muy cerca de asegurar su clasificación al Mundial 2027.

El encuentro tuvo un comienzo complicado para Argentina. Chile tomó la iniciativa y llegó a tener una ventaja de 24-19 en el primer set. Sin embargo, la Selección reaccionó a tiempo, se apoyó en el bloqueo y logró dar vuelta el parcial para imponerse 28-26.

A partir de allí, Argentina consiguió controlar mejor el partido. En el segundo set pasó al frente después de un inicio parejo y aprovechó varios errores del conjunto chileno para escaparse 22-16. Dos aces de Fausto Díaz fueron importantes en ese tramo antes del 25-19 definitivo.

El tercer parcial fue el más favorable para el seleccionado nacional. Argentina comenzó 7-3 arriba y, con una sólida tarea en bloqueo y ataque, amplió progresivamente la diferencia hasta cerrar el partido por 25-17. Manuel Armoa fue el máximo anotador argentino, con 17 puntos.

Con este resultado, Argentina consiguió su tercera victoria consecutiva en el torneo, después de los triunfos ante Venezuela y Colombia. El Sudamericano entrega tres plazas para el Mundial de 2027 y una clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.