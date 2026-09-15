Matías Sánchez y Manuel Armoa juegan el Preolímpico con la Selección Argentina en Brasil

Los sanjuaninos fueron citados a la Selección Argentina Mayor que competirá en el Sudamericano 2026 por el cupo de clasificación a los Olímpicos – Los Ángeles 2028.

Oficial. Argentina comenzará a jugar en el Preolímpico de Brasil con presencia sanjuanina.

Los representantes sanjuaninos Matías Sánchez (29) y Manuel Armoa Morel (23) son parte de la Selección Argentina Mayor de vóley, que competirá del Sudamericano 2026 (15 a 20 septiembre) en Río de Janeiro, Brasil. La Albiceleste debutará este martes 15 ante Venezuela, en el estadio cubierto Maracanazinho y en vivo por Fox Sports. El campeón clasificará a los Juegos Olímpicos – Los Ángeles 2028.

Tanto el experimentado armador como el joven punta receptor, son jugadores fijos para el actual seleccionado que dirige Horacio Dileo. El plantel argentino se completa con Luciano De Cecco, Jan Martínez, Martín Ramos, Franco Massimino, Pablo Kukartsev, Fausto Díaz, Germán Gómez, Agustín Loser –capitán-, Luciano Vicentín, Joaquín Gallego, Luciano Palonsky y Nicolás Zerba.

El resto de los partidos de Argentina son los siguientes: miércoles 16 vs. Colombia a las 14; jueves 17 vs. Chile a las 14; sábado 19 vs. Bolivia a las 14; y el domingo 20 la potencial gran final vs. Brasil a las 10. Todos los juegos serán televisados por la señal citada.