    • 15 de septiembre de 2026 - 13:15

    Matías Sánchez y Manuel Armoa juegan el Preolímpico con la Selección Argentina en Brasil

    Los sanjuaninos fueron citados a la Selección Argentina Mayor que competirá en el Sudamericano 2026 por el cupo de clasificación a los Olímpicos – Los Ángeles 2028.

    Oficial. Argentina comenzará a jugar en el Preolímpico de Brasil con presencia sanjuanina.

    Oficial. Argentina comenzará a jugar en el Preolímpico de Brasil con presencia sanjuanina.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los representantes sanjuaninos Matías Sánchez (29) y Manuel Armoa Morel (23) son parte de la Selección Argentina Mayor de vóley, que competirá del Sudamericano 2026 (15 a 20 septiembre) en Río de Janeiro, Brasil. La Albiceleste debutará este martes 15 ante Venezuela, en el estadio cubierto Maracanazinho y en vivo por Fox Sports. El campeón clasificará a los Juegos Olímpicos – Los Ángeles 2028.

    Leé además

    Así se verá el nuevo Monumental.

    ¿Se viene el Monumental techado? River presentó el ambicioso proyecto que llevará el estadio a 101.000 personas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Mateo Kalejman le da la primera medalla de oro a San Juan en los Juegos Suramericanos

    Mateo Kalejman le da la primera medalla de oro a San Juan en los Juegos Suramericanos 2026

    Tanto el experimentado armador como el joven punta receptor, son jugadores fijos para el actual seleccionado que dirige Horacio Dileo. El plantel argentino se completa con Luciano De Cecco, Jan Martínez, Martín Ramos, Franco Massimino, Pablo Kukartsev, Fausto Díaz, Germán Gómez, Agustín Loser –capitán-, Luciano Vicentín, Joaquín Gallego, Luciano Palonsky y Nicolás Zerba.

    El resto de los partidos de Argentina son los siguientes: miércoles 16 vs. Colombia a las 14; jueves 17 vs. Chile a las 14; sábado 19 vs. Bolivia a las 14; y el domingo 20 la potencial gran final vs. Brasil a las 10. Todos los juegos serán televisados por la señal citada.

    La Selección masculina pasó por San Juan en su proceso de preparación para semejante desafío. A fines de agosto 2026, la Albiceleste con el dúo Sánchez y Armoa Morel a la cabeza jugaron amistosos frente a Japón B en el estadio Aldo Cantoni.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La sanjuanina Delfina Dibella ganó la medalla de bronce. 

    La sanjuanina Delfina Dibella hizo historia: ganó la medalla de bronce para Argentina en los Juegos Suramericanos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Franco Colapinto.

    La Fórmula 1 elogió a Franco Colapinto y lo puso entre los grandes ganadores del GP de Madrid

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Mauricio Del Cero analizó el funcionamiento de Desamparados. Fotos: Gentileza Jero Flores - Prensa CSD

    El Desamparados líder de Del Cero, bajo la lupa: intensidad, presión y una idea que no cambia

    Por Vanessa Chaparro
    Matías Garrido había dirigido a Sportivo Peñarol y ahora asumirá un nuevo desafío en Colón Junior. 

    Matías Garrido es el nuevo técnico de Colón Junior de cara a las últimas cuatro fechas del Clausura local

    Por Redacción Diario de Cuyo