El Desamparados líder de Del Cero, bajo la lupa: intensidad, presión y una idea que no cambia

Sportivo Desamparados atraviesa un buen momento este semestre. El equipo de Mauricio Del Cero viene de vencer 2-0 a López Peláez y, aprovechando el tropiezo de Alianza, quedó como único líder del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina. Sin embargo, en Puyuta ya cambiaron el foco: ahora toda la atención está puesta en Unión de Villa Krause, por la cuarta fecha del Regional Amateur.

El encuentro se disputará en el Estadio 12 de Octubre y no en el Estadio del Bicentenario, como habían lanzado desde Villa Krause el viernes último en declaraciones radiales. En ese certamen que es el gran objetivo anual del Víbora, Sportivo se encuentra con 2 puntos producto de los empates ante el Azul en la primera fecha y ante Belgrano de Media Agua en la segunda, el líder es precisamente el conjunto de Villa Krause con 4 puntos y cierra con una unidad el equipo mediaguino. Por eso, el Víbora que después en la quinta fecha cerrará la fase inicial recibiendo a Belgrano, su obligación será ganar o al menos sumar en Villa Krause.

“Nosotros queremos ir a ganar. No sabemos especular”, afirmó Del Cero al analizar lo que espera del partido ante el Azul . El técnico fue todavía más contundente al explicar su idea: “No sabemos esperar o jugar a ver qué pasa. Vamos a ir a buscar los tres puntos”.

La declaración marca la intención de Desamparados de no cambiar su identidad por la importancia del partido ni por lo que pueda poner en juego el rival. El Puyutano buscará presionar, incomodar la salida de Unión y jugar lejos de su propio arco, con la obligación de sumar para mantenerse en carrera en la zona.

La propuesta del equipo no queda solamente en las palabras del entrenador. Del Cero contó que las métricas físicas que maneja el cuerpo técnico muestran un dato llamativo: los cuatro defensores y el volante central aparecen entre los futbolistas que más metros recorren y mayores esfuerzos de alta intensidad realizan.

Para el DT, esos registros ayudan a explicar el funcionamiento que pretende para su equipo. La intención es presionar arriba, recuperar la pelota lejos del arco propio y evitar que el rival pueda manejar el partido con comodidad. Por eso, incluso los defensores tienen una participación importante en esa dinámica.

Esa intensidad también forma parte de una identidad que Desamparados busca consolidar después de atravesar distintos momentos durante la temporada. El equipo llega al duelo con Unión respaldado por su presente en el torneo local, donde ya está clasificado a Play Off con cuatro fechas por delante y aspira a sacarse esa espina que lo tiene siempre cerca del campeonato.

En ese contexto, Del Cero también salió al cruce de los cuestionamientos y críticas que recibió tanto él como así también su plantel en algunos pasajes de la temporada. “Los jugadores están ganando y están mejorando”, sostuvo el entrenador, quien destacó la evolución del grupo y la capacidad que adquirió para afrontar distintos partidos y rotar futbolistas sin perder funcionamiento.

La enfermería preocupa antes del partido con Unión de Villa Krause

Mientras prepara el duelo del Regional Amateur, Del Cero también sigue de cerca la situación de varios jugadores. Omar Benavidez continúa fuera de competencia por una lesión en la rodilla que compromete ligamentos y meniscos. El futbolista lleva 28 días de inactividad y su evolución continúa bajo evaluación.

Otro de los jugadores que está en seguimiento es Lucas Ríofrío, quien presenta una dolencia de características similares. Su evolución, sin embargo, es más favorable y existe optimismo dentro del cuerpo técnico respecto de sus posibilidades de volver a estar disponible.

También aparece Javier Gil, quien ya dejó atrás una pubalgia y volvió a trabajar junto al plantel. De todos modos, el entrenador pretende llevarlo de manera progresiva para evitar una sobrecarga que pueda derivar en una recaída.

Así, Desamparados llega al cruce con Unión con el envión de su victoria ante López Peláez, el liderazgo del Clausura y una propuesta que su entrenador no está dispuesto a negociar. En el 12 de Octubre buscará sumar puntos importantes para seguir con vida en el Regional Amateur, pero lo hará bajo una premisa clara: presionar, atacar y salir a ganar, sin especular.