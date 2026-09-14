Clausura sanjuanino: así se jugará la fecha 14 con Desamparados como líder y Alianza intentando recuperar terreno

El Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol tendrá esta semana una nueva jornada, con la disputa de la fecha 14, que tendrá partidos repartidos entre viernes, sábado, domingo y miércoles. La programación ya quedó definida ay el campeonato entra en una etapa decisiva, con varios equipos todavía prendidos en la pelea de arriba.

Matías Garrido es el nuevo técnico de Colón Junior de cara a las últimas cuatro fechas del Clausura local

Sportivo Desamparados llega como único líder con 32 puntos, después de haber aprovechado la derrota de Alianza, el Víbora venció a López Peláez y pasó a mirar a todos desde arriba. El Puyutano tendrá justamente uno de los compromisos destacados de la jornada, ya que recibirá a Sportivo Rivadavia, que aparece tercero con 27 unidades.

El escolta es Atlético Alianza, que suma 31 puntos y buscará recuperar la cima cuando visite a Deportivo Carpintería, en uno de los encuentros programados para el domingo. La diferencia entre los dos primeros es mínima y cualquier tropiezo puede modificar nuevamente la parte alta de la tabla.

Más atrás aparece Atlético Minero, con 23 puntos, que será local ante 9 de Julio. También está en la pelea Atlético Marquesado, que acumula 22 unidades y recibirá a Atenas Pocito. Ambos necesitan sumar para no perder terreno en una definición que comienza a tomar temperatura.

La jornada comenzará el viernes, cuando Atlético Trinidad reciba a Juventud Zondina. El encuentro se disputará en cancha de Trinidad a las 21.30 horas.

El sábado tendrá una programación cargada con todos los encuentros pautados para las 16.30 horas. López Peláez enfrentará a Colón Junior en su cancha que tendrá el debut de Matías Garrido como director técnico. Mientras que Marquesado será local de Atenas Pocito. También jugarán Atlético Minero y 9 de Julio, con Minero como local, y Villa Ibáñez recibirá a Sportivo Peñarol.

El domingo será el turno de Defensores de Argentinos ante San Lorenzo de Ullum, y de Deportivo Carpintería frente a Atlético Alianza. Ambos encuentros completarán la actividad del fin de semana.

La fecha tendrá además dos partidos programados para el miércoles 23 de septiembre. Sportivo Sarmiento ya descendido, recibirá a Atlético Unión, mientras que Sportivo Desamparados será local de Sportivo Rivadavia.

Con Desamparados en lo más alto con 32 puntos, seguido muy de cerca por Alianza con 31, la fecha 14 puede ser determinante para la pelea por el título. Rivadavia (27), Minero (23) y Marquesado (22) intentarán aprovechar cualquier tropiezo de los líderes para acercarse en la recta final del Clausura.