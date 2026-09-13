    • 13 de septiembre de 2026 - 20:24

    Se picó el Clausura: victorias dominicales tras el liderazgo de Desamparados

    En una jornada dominical llena de festejos en la Liga Sanjuanina, la acción de la Fecha 13 se centró en los cruces de este domingo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La tarde del domingo desplegó el grueso de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol con cinco compromisos apasionantes que hicieron vibrar las canchas de la provincia. Luego de que Sportivo Desamparados dio el gran golpe al vencer 2 a 0 a López Peláez en el Serpentario el sábado, aprovechando la caída previa de Alianza para subirse en soledad a lo más alto de la tabla, este domingo tuvo continuidad la fecha.

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    Con la vara alta que dejó la punta del torneo, la jornada de este domingo ofreció encuentros intensos y una importante cosecha de goles en Primera División.

    Peñarol celebró en Chimbas superando 2 a 1 a Sarmiento. El Bohemio construyó el triunfo gracias a las apariciones de L. Gonzalez y Jonatan Contreras, mientras que A. Diaz descontó para la visita.

    La victoria más holgada del domingo en la máxima categoría la firmó Marquesado, que pisó fuerte como visitante y derrotó 3 a 1 a San Lorenzo de Ullum.

    En Zonda, Juventud Zondina derrotó 2 a 0 a Defensores de Argentinos. El equipo zondino ratificó su buen momento. En un duelo ajustado, Atenas Pocito le ganó 1 a 0 a Colón Junior con gol de Bustos. El único encuentro sin goles de la jornada dominical tuvo lugar entre 9 de Julio y Trinidad, que empataron 0 a 0.

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