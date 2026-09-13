    • 13 de septiembre de 2026 - 19:43

    Alexander Zverev se consagró campeón del US Open: le ganó a Ben Shelton y logró su segundo título de Grand Slam

    El alemán se impuso ante el estadounidense en cuatro sets por 6-3, 7-6, 5-7 y 6-2. Este año ya se había coronado también en Roland Garros.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El US Open tiene nuevo campeón: Alexander Zverev le ganó en cuatro sets a Ben Shelton en el estadio Arthur Ashe y se quedó con el título del último Grand Slam de la temporada.

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    El alemán, número dos del ranking ATP, le ganó al estadounidense (9°) por 6-3, 7-6, 5-7 y 6-2, en un partido que duró tres horas y 36 minutos.

    Se trata del segundo título de Grand Slam de la temporada para Zverev, que este año ya se había consagrado en Roland Garros.

    Zverev fue superior en la final y ganó casi sin sobresaltos

    El primer set tuvo un desarrollo muy favorable para Zverev, que casi no mostró fisuras y se impuso por 6-3. En el segundo parcial, Shelton mostró un atisbo de reacción y llevó la definición hasta el tie break, pero una vez más el alemán dio una muestra de contundencia para ganar por 7-6.

    Cuando parecía que todo estaba definido, el estadounidense se acercó en el marcador: ganó el tercer set por 7-5.

    Tras ese mínimo descanso, Zverev recuperó su concentración y su juego. En un cuarto parcial sin fisuras, ganó por 6-2. El último punto tuvo una peculiaridad: el ganador no se dio cuenta de que el partido había terminado y se dispuso a sacar una vez más. Recién cuando vio la reacción del público, del umpire y de su rival, se relajó y festejó.

    Zverev disputó su sexta final de Grand Slam y la segunda de su carrera en Nueva York: en 2020 había perdido en cinco sets ante Dominic Thiem. Esta vez, pudo tomarse revancha y se llevó el título.

    El alemán había derrotado en semifinales al ruso Karen Khachanov por 6-3, 7-6 (7) y 7-6 (6).

    Ben Shelton disputó su primera final de Grand Slam

    Del otro lado estuvo Shelton, de 23 años, que disputó por primera vez una final de Grand Slam.

    El estadounidense, octavo preclasificado, venía de eliminar a su compatriota Frances Tiafoe por 4-6, 6-3, 6-3 y 7-5, luego de haber dado uno de los grandes golpes del torneo al derrotar al español Carlos Alcaraz en los cuartos de final.

    La final tenía un significado especial para el tenis de Estados Unidos. Shelton intentaba convertirse en el primer tenista estadounidense en ganar un Grand Slam desde que Andy Roddick conquistó justamente el US Open en 2003.

    El historial entre Shelton y Zverev

    Zverev ganó todos los enfrentamientos ante Shelton y ostenta una ventaja de 6-0.

    El último cruce había sido en las ATP Finals de 2025, cuando el alemán se impuso por 6-3 y 7-6 (8-6).

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