El sanjuanino Tobías Martínez terminó retrasado en la carrera donde Mariano Werner dominó de punta a punta

El sanjuanino Martínez finalizó en el puesto 25 en San Luis, mientras que Werner, piloto de Ford, se quedó con la primera fecha de la Copa de Oro.

Líder. El Mustang de Werner fue el mejor en el autódromo de San Luis. Tobías Martínez llegó en la posición 25.

El referente e ídolo de Ford, Mariano Werner, se quedó con el Gran Premio Lusqtoff de San Luis por la undécima fecha y primera de la Copa de Oro, en una carrera que ganó de principio a fin. En tanto que el sanjuanino Tobías Martínez terminó la Final en la posición 25° con un tiempo de 39:18.179 a 19.949 del ganador.

Mariano Werner llega a las 30 victorias en el TC (8° en el récord histórico) y se convierte en el primero en repetir victoria en el 2026, además de que es nuevo puntero de la Copa con 53 puntos. Al podio lo acompañaron Julián Santero, de BMW, y Luis José Di Palma, quién hizo la pole del sábado con el Toyota del RUS MED Team.

En el cara a cara inicial, Mariano Werner bancó la presión de Julián Santero en la primera vuelta para conservar la punta. En la parte de atrás no se movió el tablero entre los 10 de adelante, y la carrera se tornó lineal por momentos. Para la vuelta diez, Mauricio Lambiris debió entrar a boxes por problemas de funcionamiento, cuando había salido en séptima posición.

Vuelta a vuelta Werner, Santero y Josito Di Palma comenzaron a distanciarse del resto, y para la vuelta 13, tuvo que salir el pace car tras un toque entre Santiago Mangoni y Matías Canapino, que estaban luchando en el top ten. En la reanudación, el mendocino volvió a intentarlo pero sin éxito, gracias a una defensa implacable del de Paraná.

Se consumaron los 25 giros y Werner ganó de punta a punta con el Ford. Santero fue segundo y el poleman del fin de semana Luis José Di Palma completó el podio.