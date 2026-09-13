    • 13 de septiembre de 2026 - 17:36

    El sanjuanino Tobías Martínez terminó retrasado en la carrera donde Mariano Werner dominó de punta a punta

    El sanjuanino Martínez finalizó en el puesto 25 en San Luis, mientras que Werner, piloto de Ford, se quedó con la primera fecha de la Copa de Oro.

    Líder. El Mustang de Werner fue el mejor en el autódromo de San Luis. Tobías Martínez llegó en la posición 25.

    Líder. El Mustang de Werner fue el mejor en el autódromo de San Luis. Tobías Martínez llegó en la posición 25.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El referente e ídolo de Ford, Mariano Werner, se quedó con el Gran Premio Lusqtoff de San Luis por la undécima fecha y primera de la Copa de Oro, en una carrera que ganó de principio a fin. En tanto que el sanjuanino Tobías Martínez terminó la Final en la posición 25° con un tiempo de 39:18.179 a 19.949 del ganador.

    Leé además

    Primeros. En San Luis, con nieve y suspensiones, el TC clasificó y Di Palma larga adelante este domingo.

    Turismo Carretera: Josito Di Palma es pole en San Luis, Tobías Martínez fue sancionado
    el regional amateur esta que arde: ¿union lleva su localia al bicentenario para jugar contra desamparados?

    El Regional Amateur está que arde: ¿Unión lleva su localía al Bicentenario para jugar contra Desamparados?

    Por Vanessa Chaparro

    Mariano Werner llega a las 30 victorias en el TC (8° en el récord histórico) y se convierte en el primero en repetir victoria en el 2026, además de que es nuevo puntero de la Copa con 53 puntos. Al podio lo acompañaron Julián Santero, de BMW, y Luis José Di Palma, quién hizo la pole del sábado con el Toyota del RUS MED Team.

    En el cara a cara inicial, Mariano Werner bancó la presión de Julián Santero en la primera vuelta para conservar la punta. En la parte de atrás no se movió el tablero entre los 10 de adelante, y la carrera se tornó lineal por momentos. Para la vuelta diez, Mauricio Lambiris debió entrar a boxes por problemas de funcionamiento, cuando había salido en séptima posición.

    Vuelta a vuelta Werner, Santero y Josito Di Palma comenzaron a distanciarse del resto, y para la vuelta 13, tuvo que salir el pace car tras un toque entre Santiago Mangoni y Matías Canapino, que estaban luchando en el top ten. En la reanudación, el mendocino volvió a intentarlo pero sin éxito, gracias a una defensa implacable del de Paraná.

    Se consumaron los 25 giros y Werner ganó de punta a punta con el Ford. Santero fue segundo y el poleman del fin de semana Luis José Di Palma completó el podio.

    Germán Todino (Ford) fue cuarto , Otto Fritzler (Mercedes Benz) terminó quinto, sexto Facundo Chapur (Torino), séptimo Jeremías Scialchi (Ford), octavo Marcelo Agrelo (Torino), noveno Marco Dianda (Dodge) y décimo Agustín Canapino (Chevrolet).

    Mariano con esta victoria alcanzó a Hector Luis Gradassi, como el octavo piloto más ganador en la historia, con 30 triunfos. En este año, llegó a su segunda victoria y se posiciona como el líder de la Copa de Oro con 53 puntos. Otto Fritzler es segundo con 42,5 unidades, Facubdi Chapur tercero con 41, Agustín Canapino cuarto con 35 y el ganador de la Etapa Regular, Jonatan Castellano, bajó hasta el quinto escalón con 28 puntos.

    La próxima etapa de la Copa de Oro es el 4 de octubre en el Autódromo de San Nicolás, por la décimo segunda fecha del campeonato, y segunda de las cinco ediciones de la Copa de Oro.

    COPA DE ORO

    P N° Piloto MARCA PTS

    1 11 WERNER, MARIANO FORD 53,00

    2 256 FRITZLER, OTTO M BENZ 42,50

    3 79 CHAPUR, FACUNDO TORINO 41,00

    4 1 CANAPINO, AGUSTIN CHEVROLET 35,00

    5 101 CASTELLANO, JONATAN DODGE 28,00

    6 119 PALAZZO, HERNAN TOYOTA 23,00

    7 95 LANDA, MARCOS CHEVROLET 21,00

    8 74 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 16,00

    9 86 FAIN, IGNACIO TORINO 12,00

    10 3 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 6,00

    11 231 URCERA, JOSE MANUEL M BENZ 5,00

    12 57 GIANINI, JUAN PABLO FORD 3,00

    13 117 ROSSI, MATIAS TOYOTA 2,00

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    la felicidad de franco colapinto tras su gran carrera en el gp de espana: hoy no cometi errores

    La felicidad de Franco Colapinto tras su gran carrera en el GP de España: "Hoy no cometí errores"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    primera medalla para la argentina en los suramericanos 2026: fue bronce en aguas abiertas

    Primera medalla para la Argentina en los Suramericanos 2026: fue bronce en Aguas Abiertas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Caída. San Martín perdió en Quilmes pero ya se metió en el próximo desafío que es el líder Tristán Suarez este miércoles en el Pueblo Viejo.

    Recta final para San Martín con ocho escalones para pelear por ese ascenso tan esperado

    Por Ariel Poblete
    Colapinto ganó dos puestos en la largada del GP de España de la F1. (Clive Mason/Getty Images)

    Colapinto terminó séptimo en el Gran Premio de España de la Fórmula 1

    Por Redacción Diario de Cuyo