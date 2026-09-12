Turismo Carretera: Josito Di Palma es pole en San Luis, Tobías Martínez fue sancionado

Después de la nieve y suspensión, llegó la clasificación y con el Toyota, Di Palma marcó el mejor tiempo.

Primeros. En San Luis, con nieve y suspensiones, el TC clasificó y Di Palma larga adelante este domingo.

Bajo la lluvia y un Rosendo Hernández sumamente desafiante, Luis José Di Palma se quedó con la Pole CAT del Turismo Carretera en el Gran Premio Lusqtoff de San Luis, a bordo del Toyota Camry preparado por el equipo RUS MED Team, con un tiempo de 1:44.379. En tanto que al sanjuanino Tobías Martínez le retiraron el tiempo por sanción de los comisarios.

Con una linda distancia a favor de Di Palma, atrás quedó Julián Santero a 298 milésimas con el BMW y tercero se ubicó Mariano Werner con Ford, arriba del medio segundo de diferencia.

Con este resultado Josito alcanzó las 6 pole position en la categoría, y ganó dos puntos más para el campeonato (171,5) para alojarse en la posición 21.

El cuarto lugar fue Nicolás Bonelli, de Ford, quinto terminó Germán Todino, también de Ford. En sexto lugar quedó el último ganador, Juan Martín Trucco con la Dodge, séptimo fue Nicolás Trosset (Ford), octavo Facundo Ardusso (Ford), noveno Matías Canapino (Torino) y décimo Juan José Ebarlín (Chevrolet). Cinco Ford Mustang entre los 10.

Por su parte, Jonatan Castellano, líder del campeonato y de la Copa de Oro, terminó 38° a más de 4 segundos de la punta. La dificultad de la pista mojada le agregó mucha complicación e incertidumbre a la clasificación.