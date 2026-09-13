Recta final para San Martín con ocho escalones para pelear por ese ascenso tan esperado

Pasó Quilmes, se acabó la racha y para el Atlético San Martín es el momento de apretar los dientes. Séptimo en la Zona B, con 41 unidades, dentro del Reducido pero sin que le sobre nada aunque con el detalle no menor que tiene un partido pendiente para este miércoles como local, cuando todo el grupo ya está al día.

Para el Verdinegro, el primero de los cinco partidos que tiene como local será el miércoles 16 a las 15 ante Tristán Suárez, el primero de las posiciones y encaminado a pelear por el primer ascenso de la mano de un conocido, José María Martínez. No será sencillo el desafío porque Tristán quiere la cima y no regalará nada.

Inmediatamente después llegará otro como local y será ante Colegiales en el Pueblo Viejo. Será el próximo domingo en un verdadero mano a mano porque hoy Colegiales está noveno con 40 unidades, apenas a un puntito de zona de Reducido.

En la jornada 31, San Martín tendrá que viajar a Paraná donde lo recibirá Patronato. El equipo de Entre Ríos está en la Zona Roja del descenso con apenas dos puntos por encima de Chacarita que está descendiendo hoy junto a Guemes. Patronato tiene 29 puntos hoy.

En la fecha 32, el Verdinegro será nuevamente local y recibirá a Almagro. El Tricolor ocupa hoy la posición 13 en la Zona B con 35 puntos, en un momento en el que necesita sumar para consolidar su permanencia y a la vez, impulsarse a zona de Reducido.

En la jornada 33, San Martín tendrá la gran prueba de fuego y será en Mendoza cuando juegue el clásico contra Deportivo Maipú. El Cruzado está en la posición 8, en Reducido hoy pero con 40 puntos, apenas uno por debajo del equipo sanjuanino. Será rival directo en la pretensión de consolidarse en posiciones de Reducido.

En la fecha 34, el equipo de Concepción volverá a la localía y será anfitrión de Temperley. El Gasolero está en la segunda posición de la Zona, con chances de pelear por el primer ascenso y llegará a San Juan con esa idea de puntos fuertes para soñar con el primer lugar y una final directa.

En la penúltima jornada de la Fase Clasificatoria, San Martín tendrá que viajar a Mataderos para cruzarse con Nueva Chicago. El Torito hoy está en la parte baja de la tabla con 32 puntos, cerca del descenso y lejos de Reducido. Un equipo complejo más siendo local.

Finalmente, en la fecha 36, cerrando esta parte de la temporada, San Martín será el juez de Gimnasia de Jujuy que hoy con 49 puntos está peleando también por la primera posición y esa chance de ascenso en una final.

Todos los rivales de San Martín llegarán con algo por jugar: descenso, Reducido o primer puesto. Con una pequeña luz de ventaja del Verdinegro que de los ocho partidos que le restan, en cinco será local en San Juan con todo lo que potencia.

LA RECTA FINAL

Fecha 21: Tristán Suarez (L)

Fecha 30: Colegiales (L)

Fecha 31: Patronato (V).

Fecha 32: Almagro (L)

Fecha 33: Dep. Maipú (V)

Fecha 34: Temperley (L)

Fecha 35: Nueva Chicago (V)

Fecha 36: Gimnasia Jujuy (L)