El Regional Amateur está que arde: ¿Unión lleva su localía al Bicentenario para jugar contra Desamparados?

La segunda ronda del Torneo Regional Amateur comenzará con un partido tan electrizante como decisivo para la Zona 6 de la Región Cuyo y que, además, podría tener un escenario diferente al habitual. Unión de Villa Krause analiza llevar su localía ante Sportivo Desamparados al Estadio del Bicentenario, con la intención de permitir el ingreso de ambas parcialidades y potenciar la recaudación.

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La posibilidad surgió luego de la victoria que Unión consiguió el viernes frente a General Belgrano de Media Agua, resultado que volvió a encender la pelea en un grupo que todavía está abierto. El Azul quedó con 4 puntos, mientras que Desamparados suma 2 y Belgrano 1.

El eventual cambio de escenario, sin embargo, no cayó bien entre los hinchas de Unión que lo manifestaron en cuanta red social encontraron, lógicamente prefieren que el equipo mantenga su localía en su cancha y dispute allí uno de los partidos más atractivos de la fase. La dirigencia, en cambio, analiza el aspecto económico como un factor determinante.

Es que Unión mantiene una deuda con su plantel y una convocatoria importante en el Bicentenario podría representar una recaudación capaz de aportar una solución concreta a ese problema. El duelo ante Desamparados, por la historia y la convocatoria de ambos clubes, aparece como una oportunidad para reunir una cantidad de público superior a la que podría ingresar en la cancha del Azul.

El entrenador de Unión, Eduardo “Cachilo” Magallanes , habló sobre la posibilidad en Radio Santa Cecilia y dejó clara su postura: desde lo deportivo, prefiere jugar en su cancha, aunque entiende que la situación económica puede modificar el escenario. “Si vos me das a elegir, me gustaría en mi cancha y con mi gente, pero hay que ver lo económico también”, expresó el técnico.

Magallanes incluso dejó abierta la posibilidad de aceptar el traslado si representa una solución para el plantel. “Si hay una deuda y la vamos a saldar con lo que vamos a recaudar allá, lo jugamos”, sostuvo.

El DT remarcó que la decisión final estará en manos de la dirigencia que encabeza Luis Algañaraz y que, en caso de concretarse, será necesario priorizar el bienestar del plantel. “Yo quiero que los chicos estén bien”, señaló refiriéndose a sus jugadores.

Cómo sigue la Zona 6

Con el inicio de la segunda ronda, Unión parte con ventaja en la tabla, aunque todavía quedan tres fechas (dos partidos por disputar) y todo puede cambiar. En la cuarta fecha, el Azul recibirá a Desamparados, mientras que Belgrano quedará libre.

Luego, en la quinta jornada, Sportivo Desamparados enfrentará a Belgrano, en lo que será su último partido de la fase, mientras Unión tendrá fecha libre. Finalmente, en la sexta y última fecha, Desamparados descansará y Unión visitará a Belgrano en Media Agua.

Por eso, el duelo entre Unión y Desamparados no sólo puede definir el próximo escenario del torneo, sino también marcar un punto de quiebre en la pelea por la clasificación. Y mientras el cuerpo técnico piensa en lo deportivo, la dirigencia del Azul deberá resolver si el partido se juega en Villa Krause o si el Bicentenario se transforma, por una fecha, en la casa de Unión.