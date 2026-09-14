Regional Amateur: Unión de Villa Krause confirmó dónde jugará el clásico sanjuanino ante Desamparados

Se terminaron las especulaciones sobre el escenario del clásico sanjuanino. Unión de Villa Krause confirmó que recibirá a Sportivo Desamparados en su cancha , por el Torneo Regional Amateur, y descartó así la posibilidad de trasladar el esperado duelo al Estadio del Bicentenario.

El encuentro quedó programado para el domingo 20 de septiembre, desde las 19 , en el Estadio 12 de Octubre, territorio habitual del conjunto rawsino. La definición fue comunicada oficialmente por la Comisión Directiva de Unión luego de que durante los últimos días circularan versiones sobre un posible cambio de escenario.

Desde la institución fueron contundentes al referirse a la posibilidad de jugar en el estadio provincial y aseguraron que la localía en Villa Krause nunca estuvo en duda .

“En ningún momento estuvo en duda la decisión de disputar el próximo encuentro en nuestra casa, el Estadio 12 de Octubre”, expresaron desde Unión, dejando atrás las versiones que habían instalado la posibilidad de mudar el partido.

De esta manera, el clásico entre Unión y Desamparados tendrá como escenario una cancha con fuerte identidad para el Azul y un marco que promete ser especial por la importancia del encuentro dentro del Regional Amateur.

Un clásico que puede ser clave en la zona

El duelo será uno de los partidos más esperados de la Zona 6 de la Región Cuyo, que también tiene como protagonista a General Belgrano de Media Agua. El comienzo de la segunda ronda del certamen encuentra a los equipos sanjuaninos con mucho en juego y con la necesidad de sumar para avanzar en la competencia.

Con la cancha, el día y el horario confirmados, Unión ya convocó a sus hinchas para acompañar al equipo en Villa Krause. Salvo que posteriormente surja alguna modificación por cuestiones organizativas o de seguridad, el clásico sanjuanino ya tiene escenario definido: el 12 de Octubre será nuevamente el punto de encuentro para un duelo que promete mucho.