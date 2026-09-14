Ecuador presentó a Gallardo con un emotivo video y un guiño directo a River

Marcelo Gallardo ya tiene un nuevo desafío y Ecuador eligió una presentación cargada de simbolismo para anunciarlo. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) oficializó al argentino como entrenador de la selección mediante un video que puso en valor su trayectoria y recuperó una frase inseparable de su histórica etapa en River .

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“Tenemos talento, estructura y ambición. Estamos listos. Que la gente crea, porque tiene con qué creer. Bienvenido Marcelo ”, escribió la FEF al acompañar la pieza audiovisual. El guiño no pasó inadvertido entre los hinchas millonarios: esas palabras quedaron grabadas en la historia del ciclo Gallardo y están directamente asociadas a uno de los momentos más recordados del camino hacia la Copa Libertadores 2018.

Tenemos talento, estructura y ambición. Estamos listos. Que la gente crea, porque tiene con qué creer. Bienvenido Marcelo #LaNuevaEra #LaEraGallardo pic.twitter.com/MOSlYqAwQ4

Ecuador presentó oficialmente a Marcelo Gallardo con un video y recuperó una de las frases que marcaron su histórica etapa como entrenador de River. Video: FEF.

“Que la gente crea porque tiene con qué creer” nació en un contexto completamente diferente. Gallardo la pronunció el 24 de octubre de 2018 , después de que River perdiera 1-0 como local frente a Gremio por la ida de las semifinales de la Libertadores. El panorama parecía muy complicado, pero el entrenador transmitió públicamente su confianza antes de viajar a Porto Alegre.

Una semana después, River ganó 2-1 en Brasil, revirtió la serie y avanzó a una final que terminaría convirtiéndose en la más importante de su historia: el triunfo sobre Boca en Madrid. Desde entonces, aquella declaración se transformó prácticamente en un lema para identificar la mentalidad del equipo de Gallardo. La FEF tomó uno de los símbolos más reconocibles de su carrera y lo trasladó al comienzo de un proyecto completamente nuevo.

“Fuimos a buscar a Gallardo por lo que ganó y por lo que representa”

La presentación fue encabezada por Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana, quien explicó la dimensión de la apuesta. “Fuimos a buscar a Marcelo Gallardo por lo que ganó pero sobre todo por lo que representa”, expresó el dirigente durante el anuncio.

Gallardo firmó un vínculo por cuatro años, hasta el Mundial de 2030, y reemplazará a Sebastián Beccacece, cuyo ciclo terminó después de la eliminación de Ecuador frente a México en el Mundial 2026. Será además la primera experiencia del Muñeco como entrenador de una selección nacional.

El gran antecedente que respalda la decisión está en River. En su primera etapa construyó uno de los ciclos más exitosos de la historia del club, con 14 títulos, entre ellos las Copas Libertadores de 2015 y 2018 y la Copa Sudamericana 2014. Antes había comenzado su carrera como técnico en Nacional de Uruguay y posteriormente dirigió al Al-Ittihad de Arabia Saudita, antes de regresar al Millonario.

Una nueva era con el Mundial 2030 como gran objetivo

Ecuador apuesta a Gallardo para conducir un proceso largo. Antes de llegar al próximo Mundial tendrá en el horizonte la Copa América 2028, pero el objetivo central será construir una selección capaz de volver a competir entre las potencias sudamericanas y dar otro salto internacional.

El debut llegará rápidamente. La primera presentación del nuevo ciclo está prevista para el 24 de septiembre frente a Corea del Sur, durante una gira asiática que marcará el comienzo de una etapa inédita para Gallardo después de una carrera desarrollada íntegramente en clubes.