    • 13 de septiembre de 2026 - 21:41

    [VIDEOS] Graves incidentes en el fútbol sarmientino: se suspendió la semifinal entre La Colonia y Belgrano

    El partido debió interrumpirse a los 25 minutos del segundo tiempo tras graves incidentes en las tribunas que involucraron a decenas de hinchas. El árbitro tomó la decisión por falta de garantías de seguridad.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una jornada que debía ser una fiesta deportiva para la Liga Futbolística de Sarmiento terminó empañada por un grave episodio de violencia. Sportiva La Colonia y Atlético General Belgrano de Media Agua disputaban el partido de ida por las semifinales del Torneo Apertura cuando el descontrol en los sectores del público obligó a frenar las acciones por completo.

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    El encuentro venía cargado de la tensión propia de una instancia decisiva. Sin embargo, al llegar al minuto 25 del segundo tiempo, la situación en las tribunas desbordó a la seguridad presente. Se desató un tumulto generalizado entre grupos numerosos de hinchas de ambos equipos, generando escenas de alto grado de violencia que incluyeron empujones, corridas, insultos y agresiones con golpes de puño a plena vista de las familias que asistieron a la cancha.

    En los videos difundidos en redes sociales se aprecian momentos de absoluta tensión y pánico, acompañados por los gritos desolados de las mujeres y niños presentes que buscaban resguardarse del violento accionar de las facciones enfrentadas.

    Ante el cariz que tomaron los acontecimientos y al verificar que no existían condiciones mínimas para proteger la integridad de los futbolistas, cuerpos técnicos y espectadores, el árbitro principal determinó la suspensión definitiva del encuentro por falta de garantías.

    Tras la suspensión, la pelota pasó al plano institucional. El informe del árbitro y de las fuerzas de seguridad será remitido al Tribunal de Penas de la Liga Futbolística de Sarmiento. En los próximos días, el órgano disciplinario deberá citar a las directivas de Sportiva La Colonia y General Belgrano para presentar sus descargos antes de expedirse sobre el destino de los minutos restantes, las posibles multas económicas, la clausura de estadios y las sanciones a los involucrados.

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