Marcelo Gallardo será el nuevo entrenador de la Selección de Ecuador

Marcelo Gallardo volverá a dirigir y lo hará en un escenario inédito para su carrera. El entrenador argentino llegó a un acuerdo total con la Federación Ecuatoriana de Fútbol para convertirse en el nuevo técnico de la Selección de Ecuador , en reemplazo de Sebastián Beccacece. Sólo resta la firma para que su llegada quede formalmente oficializada.

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El vínculo se extenderá hasta el Mundial 2030 , por lo que Gallardo quedará al frente de un proyecto de largo plazo que tendrá como principal objetivo mantener a Ecuador entre las selecciones protagonistas de Sudamérica y volver a clasificar a la próxima Copa del Mundo.

La negociación llevaba varias semanas y tuvo como principal impulsor al presidente de la FEF, Francisco Egas . En los últimos días, ambas partes terminaron de acercar posiciones en los aspectos deportivos y contractuales hasta alcanzar el acuerdo definitivo.

Para Gallardo será una experiencia completamente nueva. Hasta ahora, toda su trayectoria como entrenador había transcurrido en clubes.

Comenzó en Nacional de Uruguay en 2011 y luego construyó su etapa más importante en River Plate, donde asumió en 2014 y se convirtió en el técnico más ganador de la historia del club . Durante su primer ciclo consiguió 14 títulos, siete nacionales y siete internacionales, incluidas las Copas Libertadores de 2015 y 2018.

Después de dejar River a fines de 2022, tuvo una experiencia en Al-Ittihad de Arabia Saudita y regresó al Millonario en agosto de 2024. Su segunda etapa en Núñez, sin embargo, no alcanzó el impacto de la primera y terminó en febrero de este año, luego de una victoria 3-1 frente a Banfield. Posteriormente fue reemplazado por Eduardo Coudet.

Ahora, a los 50 años, afrontará por primera vez el desafío de conducir un seleccionado.

Ecuador vuelve a apostar por un entrenador argentino

Gallardo reemplazará a Sebastián Beccacece, quien condujo a Ecuador durante el Mundial 2026. La Tri logró en aquella Copa del Mundo un histórico triunfo frente a Alemania en la fase inicial, pero quedó eliminada contra México en los 16avos de final.

La Federación vuelve así a confiar en un técnico argentino. Antes de Beccacece también había dirigido Gustavo Alfaro, quien estuvo al frente del equipo en el Mundial de Qatar 2022.

Según medios ecuatorianos, el acuerdo con Gallardo contempla además la organización de su cuerpo técnico y la definición de Quito como base principal de trabajo. Su contratación representa una de las apuestas más fuertes de la Federación para el próximo ciclo internacional.

La presentación oficial se realizará una vez que se complete la firma del contrato. Hasta ese momento, la FEF todavía no había comunicado formalmente su contratación, aunque las partes ya alcanzaron el acuerdo que convierte al Muñeco en el próximo entrenador de Ecuador.