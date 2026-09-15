¿Se viene el Monumental techado? River presentó el ambicioso proyecto que llevará el estadio a 101.000 personas

River dio otro paso en el ambicioso plan con el que pretende transformar definitivamente al Monumental. La dirigencia presentó ante jueces, fiscales y funcionarios del Poder Judicial el proyecto que contempla ampliar la capacidad del estadio hasta los 101.000 espectadores y cubrir las tribunas con un techo integral .

La exposición se realizó este lunes en el Salón de Usos Múltiples del club y estuvo encabezada por los vicepresidentes Ignacio Villarroel y Mariano Taratuty, junto con Juan Manuel Gallo, presidente de la Comisión de Disciplina. Allí se explicaron las distintas etapas, características técnicas y tiempos previstos para una obra que volverá a modificar por completo la casa de River.

El punto más llamativo será la construcción de una quinta bandeja perimetral de 360 grados , que sumará aproximadamente 16.000 nuevas ubicaciones y permitirá llevar la capacidad total desde los actuales niveles hasta 101.000 espectadores.

River informó que esas nuevas localidades estarán destinadas a socios y no tendrán un costo adicional , por lo que el estadio alcanzará unas 40.000 ubicaciones dentro del esquema de acceso sin arancel extra para asociados. Las nuevas butacas serán rojas y blancas y formarán una gran bandera alrededor del nivel superior.

La otra gran transformación estará por encima de las tribunas. El proyecto contempla una cubierta que combinará una membrana traslúcida con sectores metálicos , de manera que pueda ingresar luz natural suficiente para conservar el césped híbrido y, al mismo tiempo, mejorar la acústica y reducir la propagación del sonido hacia el barrio.

El techo también incorporará sistemas que permitirán colgar estructuras y escenarios para recitales, reduciendo la necesidad de instalaciones temporales cada vez que el Monumental reciba un espectáculo masivo. Además, protegerá butacas y distintos elementos de infraestructura frente al sol y la lluvia.

El diseño fue desarrollado junto a la firma alemana Schlaich Bergermann Partner (SBP), vinculada a obras en estadios como el Tottenham Hotspur Stadium, Allianz Arena, Maracaná y Santiago Bernabéu. La nueva estructura estará sostenida por 100 columnas, 50 de ellas con forma de “V”.

Una obra de tres años y con pocas mudanzas

La ejecución está prevista durante 36 meses y River calcula que, pese a la magnitud de los trabajos, tendrá que mudar su localía en no más de tres partidos durante todo ese período. Si el cronograma se cumple, la remodelación debería estar terminada en 2029.

Eso permitiría que el Monumental llegue completamente renovado al Mundial 2030, para el que Argentina será uno de los países anfitriones junto con Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos. River apunta a que el estadio pueda albergar uno de los encuentros inaugurales que se disputen en Sudamérica.

River ya consiguió financiamiento internacional

El proyecto no está solamente en los planos. En julio, River firmó un acuerdo de financiamiento por hasta US$100 millones con BID Invest y CAF, que aportarán hasta US$50 millones cada uno. El resto de la inversión necesaria será cubierto con fondos propios del club.

El crédito tendrá un plazo total de diez años y tres de gracia. Según informó River, el repago estará sustentado principalmente por los mayores ingresos que generará el estadio ampliado, incluidos ticketing, acuerdos comerciales, recitales y el naming del Monumental.

Además de las nuevas tribunas y el techo, el plan incorpora espacios de circulación en el nivel 5, un patio gastronómico en la San Martín Baja y una nueva fachada exterior con paneles de aluminio.

Así, después de las sucesivas remodelaciones que ya llevaron al Monumental a convertirse en el estadio de mayor capacidad del país, River proyecta un nuevo salto: más de 100.000 personas, una quinta tribuna y, por primera vez, un Monumental completamente techado sobre sus gradas.