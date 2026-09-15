    • 15 de septiembre de 2026 - 12:12

    Mateo Kalejman le da la primera medalla de oro a San Juan en los Juegos Suramericanos 2026

    El ciclista sanjuanino voló en la contrarreloj y se quedó con el primer puesto en Santa Fe.

    Mateo Kalejman le da la primera medalla de oro a San Juan en los Juegos Suramericanos

    Mateo Kalejman le da la primera medalla de oro a San Juan en los Juegos Suramericanos

    Foto:

    El ciclista sanjuanino Mateo Kalejman, quien ayer cumplió 22 años, ganó la medalla de oro en la contrarreloj individual de ciclismo en ruta, en el marco de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. representando a la Selección Argentina.

    Leé además

    Oficial. Argentina comenzará a jugar en el Preolímpico de Brasil con presencia sanjuanina.

    Matías Sánchez y Manuel Armoa juegan el Preolímpico con la Selección Argentina en Brasil

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Así se verá el nuevo Monumental.

    ¿Se viene el Monumental techado? River presentó el ambicioso proyecto que llevará el estadio a 101.000 personas

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Kalejman completó los 48 kilómetros de prueba en un tiempo de 54:58.560, resultado que lo dejó como absoluto ganador de la carrera y primero en el podio internacional.

    Esta nueva presea es la segunda de representantes sanjuaninos en estos ODESUR 2026. La primera fue esta mañana en la misma especialidad, con Delfina Dibella entre las damas.

    Mateo era uno de los grandes candidatos en esta competencia y no decepcionó, a tono con las expectativas que había sobre el pedalero de la provincia.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La sanjuanina Delfina Dibella ganó la medalla de bronce. 

    La sanjuanina Delfina Dibella hizo historia: ganó la medalla de bronce para Argentina en los Juegos Suramericanos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Franco Colapinto.

    La Fórmula 1 elogió a Franco Colapinto y lo puso entre los grandes ganadores del GP de Madrid

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Mauricio Del Cero analizó el funcionamiento de Desamparados. Fotos: Gentileza Jero Flores - Prensa CSD

    El Desamparados líder de Del Cero, bajo la lupa: intensidad, presión y una idea que no cambia

    Por Vanessa Chaparro
    Matías Garrido había dirigido a Sportivo Peñarol y ahora asumirá un nuevo desafío en Colón Junior. 

    Matías Garrido es el nuevo técnico de Colón Junior de cara a las últimas cuatro fechas del Clausura local

    Por Redacción Diario de Cuyo