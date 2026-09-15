Mateo Kalejman le da la primera medalla de oro a San Juan en los Juegos Suramericanos 2026

El ciclista sanjuanino voló en la contrarreloj y se quedó con el primer puesto en Santa Fe.

Mateo Kalejman le da la primera medalla de oro a San Juan en los Juegos Suramericanos

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El ciclista sanjuanino Mateo Kalejman, quien ayer cumplió 22 años, ganó la medalla de oro en la contrarreloj individual de ciclismo en ruta, en el marco de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. representando a la Selección Argentina.

Kalejman completó los 48 kilómetros de prueba en un tiempo de 54:58.560, resultado que lo dejó como absoluto ganador de la carrera y primero en el podio internacional.

Esta nueva presea es la segunda de representantes sanjuaninos en estos ODESUR 2026. La primera fue esta mañana en la misma especialidad, con Delfina Dibella entre las damas.