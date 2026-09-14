    • 14 de septiembre de 2026 - 22:55

    Matías Garrido es el nuevo técnico de Colón Junior de cara a las últimas cuatro fechas del Clausura local

    El exjugador fue anunciado este lunes por la noche como entrenador del Merengue, que buscará recuperarse en el Clausura sanjuanino y meterse entre los clasificados.

    Matías Garrido había dirigido a Sportivo Peñarol y ahora asumirá un nuevo desafío en Colón Junior.&nbsp;

    Matías Garrido había dirigido a Sportivo Peñarol y ahora asumirá un nuevo desafío en Colón Junior. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Colón Junior ya tiene nuevo entrenador. Matías Garrido fue anunciado este lunes por la noche como el reemplazante de Fabricio Paz, quien dejó el cargo después de la derrota del Merengue ante Atenas en Pocito, en el marco del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina.

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    La salida de Paz se conoció el domingo y apenas un día después el club confirmó a Garrido como su sucesor. “Desde Colón Junior le damos la bienvenida a Matías Garrido, quien asume como nuevo entrenador de nuestro plantel de Primera División”, comunicó la institución a través de sus redes sociales.

    Desde el club también le desearon “el mayor de los éxitos en este nuevo camino” y remarcaron que esperan continuar creciendo a partir del trabajo, compromiso y pasión.

    Garrido asume con el desafío de levantar a Colón Junior

    El nuevo entrenador tendrá por delante una tarea importante en un torneo que ya ingresó en su tramo final. A cuatro fechas del cierre del Clausura, Colón Junior suma 16 puntos y se encuentra a 16 unidades del líder Desamparados, por lo que ya no tiene margen para dejar puntos en el camino si pretende meterse entre los equipos que avanzarán a la siguiente instancia.

    El Merengue viene de una derrota que terminó marcando el cierre del ciclo de Paz y ahora buscará cambiar el rumbo con Garrido al frente. El nuevo DT tendrá poco margen de error y deberá conseguir resultados rápidamente para intentar acercar al equipo a la zona de clasificación.

    La llegada de Garrido abre así una nueva etapa para Colón Junior, que afrontará las últimas cuatro jornadas con el objetivo de recuperar terreno y cerrar el Clausura de la mejor manera posible.

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