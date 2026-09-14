    • 14 de septiembre de 2026 - 18:22

    San Martín le apunta a Tristán Suárez y quiere el "Hilario Sánchez" a pleno

    El club Verdinegro informó el detalle de venta de entradas para el partido del miércoles con el puntero.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Es semana clave y decisiva. Más aún con el traspie en Quilmes y sabiendo que el partido del miércoles a las 15 contra el líder Tristán Suárez será vital, Atlético San Martín apunta a tener el respaldo total de su gente.

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    Así, el club de Concepción informó que ya está habilitada la venta de entradas y mejoras en la ubicación de los socios desde este lunes. Las entradas se puede adquirir desde la app o haciendo click AQUÍ.

    En tanto que el plantel retomó la preparación tras el regreso desde Buenos Aires casi en forma inmediata. Los regresos de Hernán Zuliani y del goleador Nazareno Funez aparecen como las novedades salientes de estos tres días de entrenamientos. El resto, no presentaría mayores retoques excepto por la baja será la de Cocca, expulsado ante Quilmes.

    Una probable formación del Verdinegro podría ir con Sebastián Díaz Robles en el arco; Facundo Nadalín, Osores, Aguilera y Zuliani en la defensa; Acosta, Mercado, González, Jaurena o Coronel en el mediocampo; Rossi y Funez en el ataque.

    Tristán Suárez viene de empatar en Salta ante Gimnasia y Tiro. El punto le permitió seguir de líder aunque Gimnasia de Jujuy igualó su línea al vencer a Atlético Rafaela. El equipo de Pancho Martínez -ex San Martín- se consolidó como gran protagonista y tiene una base que tiene oficio y contundencia.

    Sin demasiadas modificaciones y apostando a lo que ya conoce, Tristán Suárez formaría en San Juan con: Joaquín Bigo en el arco; Brian Aguilar, Mauricio Guzmán, Agustín Baldi, Diego Mastrángelo en la defensa; Nicolás Del Priore, Marcos Enrique, Diego Becker, Kevin Colli en el mediocampo; Manuel Guillén y Agustín Gallo en el ataque.

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