"Es una revancha": Mateo Kalejman hizo historia y le dio a Argentina un oro en ciclismo de ruta después de 16 años

Mateo Kalejman vivió este martes una de las jornadas más importantes de su carrera. El ciclista sanjuanino, que acaba de cumplir 22 años , se quedó con la medalla de oro en la contrarreloj individual masculina de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y le entregó a la delegación argentina su 13ª presea dorada en la competencia.

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Kalejman completó los 48 kilómetros sobre la Ruta Nacional 34 en 54 minutos y 58 segundos, con un rendimiento que le permitió superar por 30 segundos al colombiano Walter Vargas, una de las máximas referencias continentales de la especialidad y siete veces campeón panamericano. El chileno Héctor Quintana completó el podio y se quedó con la medalla de bronce.

El triunfo tuvo, además, un significado especial para el sanjuanino. La victoria llegó como una revancha deportiva de lo ocurrido en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, cuando había ganado la prueba pero posteriormente fue descalificado por una supuesta irregularidad técnica en el asiento de su bicicleta, luego de un reclamo presentado por la delegación colombiana.

“Sí, tal cual, es una revancha”, reconoció Kalejman. Y explicó que había preparado especialmente esta competencia: “Me preparé súper bien porque venía a esto. Había un rival complicado como Walter Vargas, que es el rey de América de la contrarreloj y muy bueno a nivel mundial. Era todo un desafío”.

El rendimiento de Kalejman adquiere otra dimensión al ponerlo en contexto con los antecedentes de la especialidad. El sanjuanino igualó un promedio de velocidad de 52,45 kilómetros por hora, la misma marca que había registrado Walter Vargas cuando ganó la contrarreloj de los Juegos Suramericanos de Asunción 2022. Ese registro había sido señalado como el promedio de velocidad más alto de las ocho ediciones de los Juegos Odesur en las que se disputó esta prueba.

Además, el triunfo de Kalejman llegó ante un rival que en los últimos años había mostrado una enorme regularidad en las contrarrelojes internacionales. En el período posterior a la pandemia, Vargas había perdido solamente una contrarreloj internacional en recorrido plano por una diferencia de 30 segundos o más: fue en 2023, en la tercera etapa de la Joe Martin Stage Race, cuando terminó 35 segundos detrás de su compañero y ganador de aquella jornada, Miguel Ángel López.

El resultado también puso fin a una espera de 16 años para Argentina en el ciclismo de ruta de los Juegos Suramericanos. La última vez que el país había conseguido un oro en esta disciplina había sido en Medellín 2010, cuando Alejandro Borrajo se impuso en la prueba de pelotón y Matías Medici ganó la contrarreloj.

Una carrera al límite y sin margen para especular

La prueba de este martes exigió a los competidores sostener un esfuerzo máximo durante prácticamente todo el recorrido. A diferencia de una carrera de pelotón o de las pruebas que se disputan en un velódromo, en la contrarreloj individual cada ciclista compite prácticamente contra el reloj y contra sus propios límites físicos.

Kalejman contó que llegó a registrar alrededor de 190 pulsaciones por minuto durante el recorrido. “Más allá de que me van diciendo los registros de los parciales por radio, es salir y llegar a tope. Es una carrera en la que gana el que aguanta más tiempo; llevás el cuerpo al límite”, explicó.

El sanjuanino también reconoció que la situación de largar entre los primeros competidores podía jugarle en contra porque no tenía referencias directas de sus rivales. Sin embargo, tuvo una ventaja particular: Vargas largó poco después, por lo que pudo observarlo durante el paso por uno de los sectores del circuito.

“Lo peor en estas carreras es arrancar primero, como me tocó hoy, porque desde esa posición no tenés referencia de nadie. Yo prefiero salir último”, contó. Y agregó: “Justo cuando yo completaba mi vuelta, largaba el candidato, Walter Vargas, entonces lo veía cerquita al paso de mi primera vuelta. Por suerte, las piernas me respondieron bien”.

De las salidas con su madre al oro sudamericano

Detrás de la medalla conseguida en Santa Fe también hay una historia de crecimiento deportivo que comenzó de manera familiar. Kalejman contó en una entrevista reciente con DIARIO DE CUYO sobre su rol empresarial, siendo creador de una marca que se expande en el país y recordó sus inicios en el ciclismo por influencia de su madre, quien practicaba mountain bike de manera amateur.

“Empecé con salidas de madre e hijo, a rodar con un grupo, y le agarré el gustito”, recordó. Apenas un año después de comenzar, se animó a participar en un campeonato nacional de contrarreloj y consiguió el tercer puesto pese a llevar solamente tres meses de preparación.

Ese resultado lo impulsó a competir cada vez más a nivel nacional y, posteriormente, a dar el salto hacia Europa, donde continuó desarrollando su carrera deportiva.

Ahora, con apenas 22 años recién cumplidos, Kalejman suma a su trayectoria un título que tiene un valor especial: oro en los Juegos Suramericanos, una marca de velocidad de referencia y una revancha deportiva ante el mismo rival que había quedado ligado a la historia de Asunción.

Y esta vez, en Santa Fe, no hubo reclamos ni descalificación que pudieran cambiar el resultado: el sanjuanino cruzó la meta primero y se quedó con el oro. Merecidísimo.