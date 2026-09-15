Ciclismo pista: San Juan tendrá la 7ª fecha de la temporada con un homenaje especial

Finalmente y después de varias semanas regresa el ciclismo pista. La 7ª fecha de la Temporada de Pista tendrá lugar el próximo domingo 20 de septiembre, en una jornada que reunirá a ciclistas de las categorías Élite, Sub 23, Juniors, Damas y Juveniles.
La actividad comenzará con la concentración de los participantes a las 15, mientras que la largada está prevista para las 16.
La competencia, organizada por el Pedal Club Olimpia y fiscalizada por la Federación Ciclista Sanjuanina, contará con distintas pruebas sobre la pista. El programa contempla Velocidad Olímpica, Scratch y 120 vueltas puntuables, disciplinas que permitirán a los pedalistas volver a medirse en una nueva fecha del calendario provincial.
Habrá distinciones y homenaje en el Velódromo Vicente Chancay
Además de la actividad deportiva, la jornada tendrá un significado especial por los homenajes previstos durante la fecha. La organización reconocerá a todos los juveniles sanjuaninos que participaron en el Campeonato Argentino de Pista, además de distinguir a quienes consiguieron medallas en esa competencia.
El encuentro también estará dedicado a Jorge Otarola, integrante del Pedal Club Olimpia, fallecido recientemente quien será homenajeado durante la jornada en reconocimiento a su vínculo con la institución y con el ciclismo sanjuanino.
Las inscripciones para participar de la fecha se realizarán el sábado 19 de septiembre, de 18 a 21, en la sede del Pedal Club Olimpia. De esta manera, el ciclismo de pista volverá a tener protagonismo en San Juan con una jornada que combinará competencia, reconocimiento a los jóvenes valores y un homenaje especial.