    • 15 de septiembre de 2026 - 17:40

    Ciclismo pista: San Juan tendrá la 7ª fecha de la temporada con un homenaje especial

    Será el domingo 20 de septiembre en el velódromo Vicente Chancay. Habrá un reconocimiento a quienes compitieron en el Argentino de Pista y a Jorge Otarola.

    El ciclismo de pista tendrá este domingo 20 nuevamente acción en Pocito.&nbsp;

    El ciclismo de pista tendrá este domingo 20 nuevamente acción en Pocito. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Finalmente y después de varias semanas regresa el ciclismo pista. La 7ª fecha de la Temporada de Pista tendrá lugar el próximo domingo 20 de septiembre, en una jornada que reunirá a ciclistas de las categorías Élite, Sub 23, Juniors, Damas y Juveniles.

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    La actividad comenzará con la concentración de los participantes a las 15, mientras que la largada está prevista para las 16.

    La competencia, organizada por el Pedal Club Olimpia y fiscalizada por la Federación Ciclista Sanjuanina, contará con distintas pruebas sobre la pista. El programa contempla Velocidad Olímpica, Scratch y 120 vueltas puntuables, disciplinas que permitirán a los pedalistas volver a medirse en una nueva fecha del calendario provincial.

    Habrá distinciones y homenaje en el Velódromo Vicente Chancay

    Además de la actividad deportiva, la jornada tendrá un significado especial por los homenajes previstos durante la fecha. La organización reconocerá a todos los juveniles sanjuaninos que participaron en el Campeonato Argentino de Pista, además de distinguir a quienes consiguieron medallas en esa competencia.

    El encuentro también estará dedicado a Jorge Otarola, integrante del Pedal Club Olimpia, fallecido recientemente quien será homenajeado durante la jornada en reconocimiento a su vínculo con la institución y con el ciclismo sanjuanino.

    Las inscripciones para participar de la fecha se realizarán el sábado 19 de septiembre, de 18 a 21, en la sede del Pedal Club Olimpia. De esta manera, el ciclismo de pista volverá a tener protagonismo en San Juan con una jornada que combinará competencia, reconocimiento a los jóvenes valores y un homenaje especial.

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