Combate, ciclismo y fútbol encienden la agenda deportiva del fin de semana en San Juan

El fin de semana y la antesala de la primavera se viene con mucho deporte en San Juan. Las disciplinas de combate coparán el ring y el octágono con distintas propuestas, mientras que el ciclismo local tendrá presencia tanto en la pista como en la ruta. A su vez, el fútbol ofrecerá alternativas.

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La agenda se completa con una variada oferta que permitirá a los sanjuaninos disfrutar del deporte en diferentes escenarios y departamentos, con competencias y encuentros para todos los gustos.

El fin de semana deportivo se presenta así como una de las principales alternativas para compartir en familia y anticipar la llegada de una nueva estación.

Boxeo: Velada con 10 combates (exhibiciones y 4 peleas de fondo/semifondo) en la Unión Vecinal de Villa Obrera (Rastreador Calivar 105 oeste, Chimbas), desde las 21:00 hs.

Hockey infantil: Encuentro de Escuelas de Iniciación Deportiva en el playón multideportivo de Barrio Andacollo (Chimbas), a partir de las 19:30 hs.

Rally de Travesía: Largada simbólica de la 4.ª fecha del Campeonato Sanjuanino en la Plaza Departamental de Jáchal, a las 22:00 hs.

Fútbol Local: comienza la fecha 14 del Clausura con el duelo entre Atlético Trinidad y Juventud Zondina. El encuentro se disputará en cancha de Trinidad a las 21.30 horas.

Sábado 19 de septiembre

Rugby (Campeonato Argentino M17): La Selección Sanjuanina M17 recibe a la Selección de Chile en la cancha de San Juan Rugby Club (Santa Lucía), a las 16:00 hs.

Rugby y Hockey (Piuquencito 2026): 14.° Encuentro infantil en San Juan Rugby Club (Santa Lucía). Hockey Sub 6 a Sub 10 de 9:00 a 13:00 hs; Rugby M5 a M12 de 10:00 a 16:30 hs.

Ciclismo (Libres y Máster): Cierre del Torneo Invernal en el Circuito San Juan Villicum (Albardón). Concentración desde las 13:30 hs; primeras largadas a las 14:00 hs.

Olimpiadas de Escuelas Técnicas: Apertura de la 38.° edición en Sarmiento con 400 participantes de Cuyo y NOA. Acto inaugural en la Plaza Departamental de Media Agua a las 20:00 hs.

Fútbol Local: desde las16.30 horas, López Peláez enfrentará a Colón Junior; Marquesado será local de Atenas Pocito; Atlético Minero será anfitrión de Julio, y Villa Ibáñez recibirá a Sportivo Peñarol.

Domingo 20 de septiembre

FestiJoven 2026: Festejos de primavera en el Parque de Mayo (Capital). Espacio deportivo abierto de 15:30 a 21:00 hs con tenis de mesa, sapo, fútbol-tenis, básquetbol, skate, rollers y parkour.

Artes Marciales (Cuyo Combat): Torneo interprovincial e internacional de Kickboxing, MMA, K1 y Boxeo en el Estadio Aldo Cantoni, de 12:00 a 22:00 hs (15 combates con títulos en juego).

Ciclismo de Pista: Reanudación de la temporada local de la Federación Ciclista Sanjuanina en el Velódromo Vicente Alejo Chancay, desde las 17:00 hs.

Bici Tour Familiar: Evento por el aniversario de Ciclistas Amateur en el boulevard de Carpinteria (Pocito), de 8:00 a 12:00 hs.

Rally de Travesía: Jornada final de competencia en Jáchal.

Fútbol Local: Desde las 16.30 horas, Defensores de Argentinos recibirá a San Lorenzo de Ullum, y Deportivo Carpintería a Atlético Alianza.

Fútbol-Primera Nacional: Por la 30° fecha del certamen, San Martín recibe a Colegiales en Concepción. Juegan desde las 17 horas y será arbitrado por Federico Benítez.

Fútbol-Regional Amateur: Desde las 19 horas en Villa Krause, Unión recibirá a Desamparados por la 4ta fecha de la zona 6 de la Región Cuyo.