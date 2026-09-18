Arranca la fecha 14 del Clausura sanjuanino que lidera Desamparados y estos son los árbitros de cada partido

El Clausura comienza este viernes por la noche en el barrio Atlético y culminará el miércoles próximo.

Este viernes por la noche comenzará la fecha del Clausura del fútbol local de Primera División. Desde la Liga Sanjuanina informaron la designación de árbitros de la fecha que tiene como líder a Sportivo Desamparados, que recién estará jugando el miércoles próximo en el cierre de la fecha.

La jornada comenzará el viernes, cuando Atlético Trinidad reciba a Juventud Zondina con arbitraje de Marcelo Cruz. El encuentro se disputará en cancha de Trinidad a las 21.30 horas.

El sábado todos los encuentros serán a las 16.30 horas. López Peláez enfrentará a Colón Junior en su cancha con arbitraje de Rubén Riveros. Mientras que Marquesado será local de Atenas Pocito con Cristian Neira como juez. Yazmin Yacante arbitrará Atlético Minero-9 de Julio y Jesús Allegue será el juez de Villa Ibáñez ante Sportivo Peñarol.

El domingo será el turno de Defensores de Argentinos ante San Lorenzo de Ullum con arbitraje de Ignacio Aurtenechea, mientras que Enzo Gómez arbitrará Deportivo Carpintería ante Atlético Alianza.

La fecha tendrá además dos partidos programados para el miércoles 23 de septiembre. Sportivo Sarmiento ya descendido, recibirá a Atlético Unión con Walter Jorquera como juez, mientras que Alejo Palumbo será el árbitro del choque entre Sportivo Desamparados y Sportivo Rivadavia.