A pura pasión: los hinchas de Unión embellecieron el 12 de Octubre antes del clásico ante Desamparados

La previa del duelo entre Unión y Sportivo ya se vive en Rawson. Los hinchas pintaron el estadio y preparan un recibimiento especial para este domingo.

La cuenta regresiva para el esperado duelo entre Unión de Villa Krause y Sportivo Desamparados ya comenzó. Este domingo, desde las 19, el Azul recibirá al Puyutano por la cuarta fecha del Regional Amateur y, en Rawson, los hinchas comenzaron a palpitar el partido mucho antes de que la pelota empiece a rodar.

Durante toda la semana, un grupo de hinchas se acercó al Estadio 12 de Octubre para poner manos a la obra y cambiarle la cara al escenario. Con pintura, pinceles y mucho entusiasmo, fueron recuperando distintos sectores de las paredes tanto del interior como del exterior de la cancha.

La iniciativa nació de los propios simpatizantes, que insistieron para poner en condiciones el estadio y darle un marco especial al encuentro. Hinchas, colaboradores y dirigentes aportaron los materiales necesarios para que los trabajos pudieran realizarse durante estos días.

Pero la pintura fue apenas el comienzo. Para el domingo, la parcialidad del Azul prepara un recibimiento a lo grande, con distintos elementos para acompañar la salida del equipo y darle color a una jornada que promete ser especial para el fútbol sanjuanino.

Según adelantaron los organizadores, habrá humos, bengalas y fuegos artificiales, con momentos previstos tanto para el inicio del encuentro como durante el entretiempo.