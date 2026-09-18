El Estadio Aldo Cantoni se prepara para una mega velada de deportes de contacto

Organizado por la academia Destrezas Argentinas , este domingo 20 de septiembre el mítico coloso sanjuanino Aldo Cantoni albergará más de 70 combates en una jornada histórica que reunirá a los mejores exponentes de la región y del país vecino.

Arranca la fecha 14 del Clausura sanjuanino que lidera Desamparados y estos son los árbitros de cada partido

A pura pasión: los hinchas de Unión embellecieron el 12 de Octubre antes del clásico ante Desamparados

El Estadio se transformará en el epicentro de las artes marciales y los deportes de combate. En una propuesta que promete adrenalina constante desde el mediodía hasta la noche, San Juan vivirá una auténtica fiesta del deporte con competencias de kickboxing, K1, boxeo y kick light.

La actividad oficial comenzará el sábado de 13 a 15 horas con el pesaje de los competidores, seguido inmediatamente por la conferencia de prensa en las instalaciones del estadio.

El domingo la acción arrancará a las 12:00, con una primera etapa dedicada a exhibiciones y combates de tope en boxeo, kick light y kickboxing. A partir de las 19:00, la intensidad subirá de nivel con la gran velada central, proyectando el cierre de la jornada alrededor de las 22:00 horas.

Cruce internacional y regional: La velada contará con representantes de San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba y La Rioja, sumado a un condimento internacional con competidores de Chile.

Modalidades y escenarios : Se disputarán combates de light contact y kick light en área de tatami, mientras que los duelos de low kick se llevarán a cabo dentro de la jaula.

Cinturones y copas : Se realizará una gala especial con 15 combates estelares donde se pondrán en juego títulos y copas. Además, se entregarán medallas a todos los ganadores de la jornada.

Inclusión en el ring : El cronograma incluye un espacio destacado para cuatro exhibiciones protagonizadas por chicos con capacidades diferentes.

Cartelera destacada : Entre los cruces confirmados sobresale el choque femenino en jaula por el cinturón entre Martina Yacante y Macarena Hanisch. También se medirán Renata Romero ante Maitena Prieto, Tadeo Leyes frente a Emiliano Cáseres, y Florencia Olmos contra Brisa Domínguez.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000, mientras que en la puerta del estadio se podrán adquirir a $12.000.