    • 17 de septiembre de 2026 - 22:37

    Leonardo Ponzio firmó contrato como entrenador de River hasta 2027

    El exmediocampista dejó atrás su condición de interino y fue oficializado como técnico del Millonario. El vínculo se extiende hasta el 31 de agosto del próximo año, aunque su continuidad dependerá de los resultados.

    Leonardo Ponzio.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Leonardo Ponzio ya tiene contrato como entrenador de River Plate. El histórico exmediocampista fue oficializado este jueves por la Comisión Directiva del club, luego de haber asumido como interino tras la salida de Eduardo Coudet. Su vínculo se extiende hasta el 31 de agosto de 2027.

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    La firma tiene, en principio, un fuerte componente administrativo. Según la normativa que regula la actividad de los entrenadores, un técnico interino no puede dirigir más de dos partidos sin tener un contrato registrado, mientras que los vínculos de los directores técnicos deben tener una duración mínima de un año. Por ese motivo, River formalizó el acuerdo con Ponzio por un período que llega hasta agosto de 2027.

    Ponzio había asumido el 27 de agosto, después de la salida de Coudet tras la eliminación frente a Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Desde entonces, el nuevo entrenador dirigió tres encuentros y consiguió tres victorias, con nueve puntos sobre nueve posibles.

    Ponzio sigue bajo evaluación

    Más allá de la duración que figura en el contrato, la dirigencia de River mantiene abierta la evaluación sobre la continuidad del exvolante. La idea es analizar su desempeño durante lo que resta del Torneo Clausura y, especialmente, sus posibilidades de conseguir la clasificación a las competencias internacionales de 2027.

    De hecho, el propio Ponzio había relativizado su situación cuando asumió. “La palabra fue interinato. Así que hay que saberla respetar. Sé que va a ser una consecuencia de muchos partidos. Después se verá”, había señalado en su primera conferencia como entrenador.

    La dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo se tomó inicialmente un tiempo para analizar alternativas para reemplazar definitivamente a Coudet. Sin embargo, el buen comienzo de Ponzio abrió la posibilidad de que pueda quedarse con el cargo si logra sostener los resultados.

    De ídolo del club a entrenador

    Ponzio tiene una extensa historia en River. En sus dos ciclos como futbolista disputó 358 partidos, marcó 10 goles y conquistó 17 títulos, cifra que lo ubica entre los jugadores más ganadores de la historia de la institución.

    Después de su retiro, continuó vinculado al club. Desde noviembre de 2022 integró la Secretaría Técnica y posteriormente trabajó como nexo entre las divisiones juveniles y la Reserva, hasta dar el salto al plantel profesional.

    Ahora, el desafío es diferente: transformar su experiencia como referente del vestuario en una conducción desde el banco de suplentes y sostener a River en la pelea por sus objetivos deportivos de la temporada.

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