Mauricio Muñoz, una vida de boxeo con una pasión que no muere jamás

Tocó el cielo con las manos en el 2011. Japón lo vio en su esplendor. Ese día Mauricio Muñoz se metió para siempre en la galería de los grandes del boxeo de San Juan . Luego, más viajes, más experiencias internacionales hasta que en 2017 se terminó la carrera arriba del ring. Empezaría entonces la del formador, la del cultor de la esencia misma del deporte que le abrió puertas y hoy, después de 10 años esa pasión no se muere.

Este viernes, de la mano de su Gimnasio RM Boxing, en la Unión Vecinal de Villa Obrera, desde las 21,30 Mauricio y su hermano pondrán en cartelera una velada de 10 peleas amateur con un precio de 7 mil pesos para la entrada general.

Que haya box amateur, el box que forma y perfila los futuros pùgiles profesionales, es elemental. Y para Mauricio, el desafío es enorme porque su tarea es a pulmón, generando sus recursos, recibiendo poca ayuda, pero sosteniendo esa pasión por encima de todo. Se las ha ingeniado y en éstos 10 años de trabajo como formador, Muñoz hizo más de 25 festivales, rotando entre la Villa Obrera, el Palmira de Santa Lucía y hace poco, el inédito festival hecho en Las Casuarinas, 25 de Mayo.

'Armar un festival no es barato. No menos de 3 millones de pesos es lo que se necesita como para poder cubrir trasalado y armado del ring, luces, sonido, árbitros, médicos. Todo cuesta y nosotros con mi hermano hemos sido siempre muy directos en todo. Vamos a solicitar alguna ayuda una sola vez, si no se da, no insistimos más. Así que nos arreglamos con lo que tenemos. Eso nos tiene tranquilos y liberados de todo compromiso' abre Mauricio.

En esta velada, el Monito Muñoz vivirá un momento más que especial porque tendrá la chance de ver en acción a sus dos hijos: Santiago y José. Lo vive de una manera distinta: 'Es como completar el círculo. Acabo de cumplir 41 años y desde los 13 que estoy en gimnasios, viajes, peleas y concentraciones. Me perdí mucho de ellos como familia por los horarios, pero ahora los disfruto, los veo entrenar, los veo combatir y ese es un premio que vale más que todo para mi. Será una noche especial en la Vecinal de Villa Obrera para toda la familia'.

Mauricio Muñoz y sus alumnos.

La formación y la apuesta a generar nuevos valores es otro de los pilares del trabajo de los hermanos Muñoz: 'Es el camino. Insistir, trabajar. Sea como sea, a veces en la soledad de no tener respaldo alguno pero no paramos. En el gimnasio RM tenemos tres turnos: primero los menores, luego los más avanzados y por último, el grupo de los que apuntan a combatir profesionalmente. Estamos con un grupo de trabajo de 50 personas y eso demuestra que el boxeo tiene su futuro, pero claro tenemos que insistir, ir para adelante siempre'.

San Juan tiene su calendario y generalmente es el Club Mocoroa el que marca el camino en el profesionalismo. Muñoz tiene su visión de esta realidad: 'Nosotros trabajamos con todos los clubes federados. Estrella, Mocoroa, Landini, con todos. Pero apuntamos al amateurismo y con el Club Palmira de Villa Marini y la Vecinal de Villa Obrera hemos podido darle continuidad a esta idea. En octubre, vamos a Santa Lucía y hace dos semanas atrás, nos animamos a organizar algo en Las Casuarinas con mucho éxito. Saber que en El Encón se les enseña boxeo a los chicos, es algo muy lindo para nosotros que amamos tanto esto'.

Mauricio Muñoz.

FESTIVAL EN VILLA OBRERA

Este viernes, desde las 21,30 la Vecinal de Villa Obrera de calle Rastreador Cañivar se vestirá de boxeo con un festival de 10 peleas, con púgiles de Mendoza arriba del ring: Mía Pizzotti (Estrella Junior) abrirá ante Keila Vargas (Unión); luego Alejandro Giro (Impacto Box) se medirá con Abel Haro (Mendoza), posteriormente irá Jeremías Villegas (Estrella Junior) ante Javier Cosma (Villegas). Siguiendo la cartelera, luego irá Leandro Maldonado (Impacto Box) contra Jeremías Gómez (Club del Box), para que a continuación se midan Milagros Carrizo (Aconcagua) ante Romina Olivares (Mendoza). Luego, José Muñóz (RM Boxing) enfrentará a Elian Olivers. Más tarde, combatirán Luis Sardinez (San Juan Valls) contra Gabriel Gaspar (Mendoza) y a continuación irán Agustín Goyochea (RMBoxing) ante Elías Alcaraz (Estrella Junior). En la penúltima pelea de este viernes, Federico Acosta (Estrella Junior) enfrentará al mendocino Matías Guajardo y en el plato fuerte, en el combate de fondo, Santiago Muñoz (RM Boxing) cerrará la velada contra Alejo Ruarte, de Mendoza.

Fotos: Daniel Arias.-