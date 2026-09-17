"Paseo Aventura San Juan": El desafío urbano que revoluciona el pedestrismo

San Juan se prepara para recibir una experiencia deportiva totalmente diferente. El Paseo Aventura San Juan desembarca en la provincia con una propuesta que combina el pedestrismo tradicional, la estrategia de navegación urbana y el trabajo en equipo, desafiando a los participantes a redescubrir la Ciudad a través de sus hitos más representativos.

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A diferencia de las carreras convencionales, esta competencia no contará con cortes de calle: la ciudad mantendrá su ritmo habitual mientras las parejas avanzan respetando estrictamente las normas de tránsito, como el cruce obligatorio por sendas peatonales.

La prueba se correrá íntegramente en parejas, bajo las categorías de Dupla Mixta (hombre y mujer) y Dupla del Mismo Sexo (dos hombres o dos mujeres). Para adaptarse a los distintos niveles de preparación, la organización dispuso dos opciones de circuito:

Recorrido Aventura (10 a 12 km): Diseñado para los más exigentes, contempla entre 12 y 14 puestos de control distribuidos en puntos estratégicos.

Recorrido Experiencia : Una alternativa de menor distancia con la mitad de las estaciones, ideal para vivir la jornada a un ritmo más recreativo.

JUEGO Y ESTRATEGIA

El concepto central de la prueba exige que cada dupla arme su propio itinerario. No existe una ruta predeterminada; los competidores decidirán el orden de su trazado con un objetivo claro: encontrar cada punto, superar la prueba o desafío correspondiente en el lugar, sellar su "pasaporte de aventura" y regresar juntos a la meta.

Entre los lugares de paso obligatorio se destacan emblemáticos espacios históricos, culturales y administrativos de la capital sanjuanina:

Municipalidad de la Capital

Plaza Aberastain

Peatonal Rivadavia

Plaza 25 de Mayo

Catedral de San Juan

Celda Histórica de San Martín

Instituto del Seguro

Plaza de la Joroba (Hipólito Yrigoyen)

Casa Natal de Sarmiento

Centro Cívico (con ascenso obligatorio al 5.º piso)

Teatro del Bicentenario

Legislatura Provincial

Parque de Mayo

Museo de la Historia Urbana

Monumento al Deporte

Paseo San Juan

ACTIVIDADES

Toda la actividad concentrará su punto neurálgico en el comercial Paseo San Juan, según el siguiente detalle:

Sábado 3 de Octubre

12 a 20: Acreditaciones, entrega de kits y Expo.

17 a 19: Kermés para niños.

20: Largada Kids.

21: Cierre de jornada.

Domingo 4 de Octubre

08: Concentración de atletas.

09: Largada oficial y llegada.

11:30: Show en vivo.

12: Ceremonia de premiación.

12:30: Cierre musical en vivo.

13: Cierre del evento.