San Juan será sede de los Juegos Nacionales Adultos Mayores: participarán 1.400 atletas de todo el país

Funcionarios de Nación llegaron a San Juan para recorrer las sedes donde se realizarán los Juegos Nacionales Adultos Mayores.

San Juan se prepara para vivir una auténtica fiesta deportiva y social. Del 28 de septiembre al 2 de octubre, la provincia se convertirá en la sede oficial de los Juegos Nacionales Adultos Mayores, un evento federal que albergará a más de 1.400 participantes procedentes de distintos puntos del territorio argentino.

Marcelo González, director de Deportes en la Comunidad, dijo que la convocatoria es total: las 23 provincias de la Argentina junto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) han confirmado formalmente su presencia. Si bien no todas las jurisdicciones competirán con delegación completa en cada disciplina, la representación de todo el país está garantizada en una contienda pensada para la categoría de adultos mayores de 60 años (+60).

Un despliegue con 11 disciplinas en juego A lo largo de cinco intensas jornadas, los competidores medirán sus destrezas en un abanico variado de deportes y juegos tradicionales. En total, serán 11 las disciplinas en desarrollo:

Ajedrez

Circuito de habilidades

Natación

Newcom

Orientación

Pádel

Sapo

Tejo

Tenis

Tenis de mesa

Truco Escenarios de primer nivel y logística de salud en San Juan Para garantizar una experiencia óptima y segura a las delegaciones visitantes, las competencias se distribuirán en cuatro sedes estratégicas de la provincia: el Velódromo, el Club Banco Hispano, el Complejo El Almendro, UPCN y el Parque de Mayo.

La organización del evento requirió un trabajo previo de varios meses. Desde febrero, las autoridades locales trabajan de forma ininterrumpida en la logística general y, en particular, en el diseño de un operativo médico integral que estará desplegado de manera permanente en cada uno de los recintos deportivos para asistir a los atletas en cualquier momento.