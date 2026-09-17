    • 17 de septiembre de 2026 - 11:36

    San Juan será sede de los Juegos Nacionales Adultos Mayores: participarán 1.400 atletas de todo el país

    San Juan recibirá a 1.400 deportistas mayores de 60 que competirán en 11 disciplinas en diferentes sedes.

    Funcionarios de Nación llegaron a San Juan para recorrer las sedes donde se realizarán los Juegos Nacionales Adultos Mayores.

    Funcionarios de Nación llegaron a San Juan para recorrer las sedes donde se realizarán los Juegos Nacionales Adultos Mayores.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    San Juan se prepara para vivir una auténtica fiesta deportiva y social. Del 28 de septiembre al 2 de octubre, la provincia se convertirá en la sede oficial de los Juegos Nacionales Adultos Mayores, un evento federal que albergará a más de 1.400 participantes procedentes de distintos puntos del territorio argentino.

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    Marcelo González, director de Deportes en la Comunidad, dijo que la convocatoria es total: las 23 provincias de la Argentina junto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) han confirmado formalmente su presencia. Si bien no todas las jurisdicciones competirán con delegación completa en cada disciplina, la representación de todo el país está garantizada en una contienda pensada para la categoría de adultos mayores de 60 años (+60).

    Un despliegue con 11 disciplinas en juego

    A lo largo de cinco intensas jornadas, los competidores medirán sus destrezas en un abanico variado de deportes y juegos tradicionales. En total, serán 11 las disciplinas en desarrollo:

    • Ajedrez
    • Circuito de habilidades
    • Natación
    • Newcom
    • Orientación
    • Pádel
    • Sapo
    • Tejo
    • Tenis
    • Tenis de mesa
    • Truco

    Escenarios de primer nivel y logística de salud en San Juan

    Para garantizar una experiencia óptima y segura a las delegaciones visitantes, las competencias se distribuirán en cuatro sedes estratégicas de la provincia: el Velódromo, el Club Banco Hispano, el Complejo El Almendro, UPCN y el Parque de Mayo.

    La organización del evento requirió un trabajo previo de varios meses. Desde febrero, las autoridades locales trabajan de forma ininterrumpida en la logística general y, en particular, en el diseño de un operativo médico integral que estará desplegado de manera permanente en cada uno de los recintos deportivos para asistir a los atletas en cualquier momento.

    Visto bueno de la Nación

    La infraestructura y la capacidad organizativa de la provincia ya recibieron el aval de las autoridades nacionales. En la previa del arranque de la competencia, representantes del Gobierno Nacional visitaron San Juan para realizar una recorrida técnica por las instalaciones asignadas. Tras la inspección de los predios, los funcionarios expresaron su admiración por el nivel y la calidad de los escenarios donde se disputarán los Juegos.

    Con la logística a punto y los escenarios listos, San Juan ultima los últimos detalles para recibir a las 24 delegaciones y ser el epicentro del deporte, el encuentro y la camaradería de los adultos mayores de la Argentina.

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