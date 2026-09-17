UCCuyo: 73 años de historia, crecimiento regional y una nueva generación de graduados

La Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) conmociona su 73º aniversario de vida institucional este 17 de septiembre. La celebración coincide con el desarrollo de las ceremonias de colación en la Sede San Juan , un cronograma festivo que se extenderá durante octubre en San Luis y concluirá en noviembre en Rodeo del Medio, Mendoza.

La UCCuyo fortalece la formación y el acompañamiento de sus alumnos en la transición al mercado laboral

Para la rectora de la UCCuyo, licenciada María Laura Simonassi, la coincidencia entre el aniversario y la entrega de diplomas cobra un significado especial: “Una Universidad se construye, sobre todo, con personas y con historias. Por eso, qué manera más hermosa de celebrar un nuevo aniversario que hacerlo junto a nuestros graduados y a quienes los acompañaron durante todos estos años”.

El número de graduados adquiere una particular dimensión al ser observado desde la propia historia de la Universidad. De aquellos nueve estudiantes de los primeros años a los más de mil nuevos graduados de 2026 , el crecimiento puede expresarse en cifras. Pero para la UCCuyo esos números representan, fundamentalmente, historias personales, familiares y comunitarias.

Esta mirada busca poner en valor no sólo el logro académico, sino también la decisión de cada estudiante de apostar por la educación como parte de su proyecto de vida . En sus palabras a los graduados, la rectora expresó: “Gracias por haber elegido formarse, por haber confiado en la educación como parte de sus proyectos de vida y por haber sostenido esa decisión a lo largo de estos años. Y gracias, muy especialmente, por haber elegido a nuestra Universidad para recorrer ese camino junto a ustedes”.

La UCCuyo del sueño fundacional a la expansión regional

El proyecto universitario comenzó a gestarse en 1953, cuando Monseñor Francisco Manfredi, acompañado por un docente y nueve alumnos, puso en marcha el Instituto Preuniversitario San Buenaventura. La iniciativa nació con el propósito fundamental de ofrecer a los jóvenes de San Juan la oportunidad de cursar estudios superiores en su propia tierra, combinando la formación científica con una sólida base ética, fe y compromiso social.

Setenta y tres años después, aquel modesto inicio dio paso a un complejo ecosistema educativo regional que supera los 17.000 estudiantes distribuidos entre la educación inicial, primaria, secundaria, carreras universitarias y posgrados. La institución cuenta con una amplia oferta académica de 120 carreras de pregrado, grado y posgrado que abarcan desde las ciencias de la salud, el derecho y la economía, hasta la ingeniería, veterinaria, enología y las ciencias humanas.

Presente, innovación y mirada al futuro

A su presencia física en tres provincias (San Juan, Mendoza y San Luis) se suma el desarrollo de aulas híbridas y la educación a distancia, herramientas tecnológicas que permiten llevar la propuesta académica a departamentos alejados y a distintos puntos del país. Sobre este aspecto, la rectora enfatizó que la vocación original se mantiene vigente: “Acercar oportunidades educativas allí donde las personas están y allí donde hacen falta”.

De cara a los desafíos actuales de la educación superior; marcados por la disrupción de la inteligencia artificial, la evolución del mundo laboral y la necesidad de una mayor articulación territorial; la UCCuyo reafirma su proceso de transformación continua. Como concluyó Simonassi: “Hay algo que no debería cambiar nunca: poner a la persona en el centro y entender el conocimiento como una forma de servicio y como una herramienta para el bien común”.