Primavera en San Juan: 800 efectivos policiales, controles desde el viernes y vallado en el Parque de Mayo

El festejo del Día del Estudiante y la llegada de la primavera tendrá este año un amplio operativo de seguridad en San Juan. La Policía desplegará alrededor de 800 efectivos durante tres jornadas , con controles en distintos puntos de la provincia, focalizados en el Parque de Mayo. Un gran despliegue apuntando a controla el consumo de alcohol y realizando acciones preventivas para evitar delitos y otros incidentes.

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El dispositivo comenzó a montarse desde este miércoles, con personal afectado a la custodia de la organización y el armado de los distintos escenarios que estarán ubicados en el Parque de Mayo por el FestiJoven. Según explicó a DIARIO DE CUYO el jefe del D3 de la Policía de San Juan, comisario Pablo Torres, el operativo se extenderá hasta el lunes debido a que se prevé que continúen las reuniones y concentraciones durante la jornada.

Debido a que se prevé que los festejos se concentren en el Parque de Mayo, gran parte del despliegue policial estará enfocado en la zona y alrededores.

El comisario Torres confirmó que el sábado, desde las 19 horas, el Parque de Mayo quedará completamente vallado. De esta manera, se establecieron cinco puntos de ingreso, con controles para evitar la presencia de bebidas alcohólicas y elementos que puedan generar situaciones de riesgo.

Av. Libertador y Las Heras

Av. Libertador antes de la zona del Lawn Tennis

San Luis y Urquiza

Urquiza y 25 de Mayo

Las Heras, entre San Luis y 25 de Mayo

Este último ingreso se sumó en las últimas horas debido a que en la zona se habilitó la presencia de carros pancheros.

“Toda la gente que ingrese al parque se va a requisar para que no lleve alcohol ni elementos cortopunzantes”, explicó Torres. Además, detalló que solo se permitirá el ingreso de elementos descartables, mientras que los objetos metálicos estarán prohibidos.

El esquema de seguridad estará relacionado también con la propuesta artística: este año habrá tres escenarios, con actividad en dos de ellos desde las 16 horas y el principal a partir de las 19 horas.

290 policías en el Parque de Mayo y muchos más afectados a otras actividades

El domingo será la jornada de mayor concentración en el Parque de Mayo. De acuerdo con el comisario Torres, habrá 290 efectivos distribuidos en dos turnos, uno desde las 7.30 hasta las 15 horas y otro desde las 15 hasta aproximadamente las 2 de la madrugada, horario en que se estima disminuirá la concentración de gente en la zona.

El despliegue no se limitará al principal espacio verde. También habrá presencia policial en el Parque Belgrano, Plaza España, Centro Cívico y Teatro del Bicentenario, con tareas de prevención y seguridad.

A ese operativo se sumarán otros servicios que elevarán el número total de efectivos afectados. El domingo, por ejemplo, habrá 100 policías destinados al partido San Martín de San Juan, mientras que el encuentro entre Unión y Sportivo Desamparados tendrá otros 50 efectivos, debido a que la fuerza considera que requiere especial atención. Además, habrá 40 policías más en la Fiesta del Espárrago y el Alcaucil.

Aunque el evento central será el domingo, el operativo comenzará antes. Desde el viernes habrá recorridas preventivas en sectores turísticos, especialmente en lugares donde se alquilan cabañas y suelen concentrarse grupos de jóvenes. También se realizarán controles vehiculares para detectar situaciones vinculadas al consumo de alcohol y evitar que las personas circulen con exceso de bebidas en sus vehículos.

El dispositivo continuará durante el lunes. “Creemos que el lunes habrá gente”, explicó Torres, por lo que la Policía instalará un servicio especial también durante esa jornada.

De esta manera, entre los festejos de la primavera, los controles en distintos puntos de la provincia y los eventos deportivos previstos para el fin de semana, la Policía prepara un despliegue que alcanzará unos 800 efectivos entre sábado, domingo y lunes.