Fundame organiza un bingo solidario e invita al comercio sanjuanino a colaborar con los premios

La Fundación María Echenique (FundaME), institución que asiste a niños y adolescentes con cáncer y hemofilia, abre sus puertas una vez más a la solidaridad sanjuanina. Invita a toda la comunidad a participar de su tradicional Mate Bingo Solidario, una iniciativa pensada para compartir una tarde amena, disfrutar en familia y, fundamentalmente, colaborar con causas que transforman realidades.
Coordenadas del encuentro solidario
El evento se llevará a cabo en las instalaciones del Club Hispano, ubicado en Av. Paula Albarracín de Sarmiento 109 (Sur), en la Ciudad de San Juan.
- Fecha y hora: Ssábado 10 de octubre a partir de las 16.
- Valor de la entrada: $10.000.
- Beneficios incluidos: el valor del boleto contempla una merienda completa para disfrutar durante la jornada y el primer cartón para participar directamente en los sorteos.
Objetivos de la recaudación de Fundame
Los fondos obtenidos mediante la venta de entradas y la organización del bingo serán destinados directamente a dos pilares fundamentales dentro de la organización:
- Mantenimiento institucional: sostenimiento de la sede operativa que brinda refugio, contención y acompañamiento continuo a los niños y a sus familias durante los tratamientos médicos.
- Nuevos proyectos productivos: desarrollo de un taller de sublimación e impresión 3D dentro de la sede, orientado a generar capacidades técnico-productivas e incentivar el desarrollo de los jóvenes asistidos.
Llamado a la colaboración del comercio y emprendedores
Para nutrir la grilla de premios y sorteos, FundaME apela al espíritu colaborativo del sector comercial, artesanal y empresarial de la provincia. Voluntarios de la fundación se encuentran recorriendo las calles de San Juan para gestionar contribuciones de manera directa.
Se reciben donaciones de:
- Gift cards y vouchers de compra
- Productos de elaboración propia o artesanal
- Servicios empresariales o profesionales
- Órdenes de compra y mercadería variada
Cualquier aporte, independientemente de su escala, resulta de gran valor para conformar los premios que se entregarán durante el evento.
Cómo colaborar e informarse
Quienes deseen sumarse como comerciantes, realizar donaciones de premios u obtener más información sobre la compra de entradas, pueden ponerse en contacto directo a través de la cuenta oficial de Instagram: @fundamesanjuan.