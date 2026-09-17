Fundame organiza un bingo solidario e invita al comercio sanjuanino a colaborar con los premios

La Fundación María Echenique (FundaME), institución que asiste a niños y adolescentes con cáncer y hemofilia, abre sus puertas una vez más a la solidaridad sanjuanina. Invita a toda la comunidad a participar de su tradicional Mate Bingo Solidario , una iniciativa pensada para compartir una tarde amena, disfrutar en familia y, fundamentalmente, colaborar con causas que transforman realidades.

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El evento se llevará a cabo en las instalaciones del Club Hispano , ubicado en Av. Paula Albarracín de Sarmiento 109 (Sur), en la Ciudad de San Juan.

Los fondos obtenidos mediante la venta de entradas y la organización del bingo serán destinados directamente a dos pilares fundamentales dentro de la organización:

Para nutrir la grilla de premios y sorteos, FundaME apela al espíritu colaborativo del sector comercial, artesanal y empresarial de la provincia. Voluntarios de la fundación se encuentran recorriendo las calles de San Juan para gestionar contribuciones de manera directa.

Gift cards y vouchers de compra

Productos de elaboración propia o artesanal

Servicios empresariales o profesionales

Órdenes de compra y mercadería variada

Cualquier aporte, independientemente de su escala, resulta de gran valor para conformar los premios que se entregarán durante el evento.

Cómo colaborar e informarse

Quienes deseen sumarse como comerciantes, realizar donaciones de premios u obtener más información sobre la compra de entradas, pueden ponerse en contacto directo a través de la cuenta oficial de Instagram: @fundamesanjuan.