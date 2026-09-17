    • 17 de septiembre de 2026 - 12:42

    Fundame organiza un bingo solidario e invita al comercio sanjuanino a colaborar con los premios

    Fundame invita a la comunidad a sumarse al Mate Bingo Solidario para apoyar a niños con cáncer y hemofilia.

    Se viene un nuevo Mate Bingo Solidario de Fundame para recaudar fondos.

    Se viene un nuevo Mate Bingo Solidario de Fundame para recaudar fondos.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    La Fundación María Echenique (FundaME), institución que asiste a niños y adolescentes con cáncer y hemofilia, abre sus puertas una vez más a la solidaridad sanjuanina. Invita a toda la comunidad a participar de su tradicional Mate Bingo Solidario, una iniciativa pensada para compartir una tarde amena, disfrutar en familia y, fundamentalmente, colaborar con causas que transforman realidades.

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    Coordenadas del encuentro solidario

    El evento se llevará a cabo en las instalaciones del Club Hispano, ubicado en Av. Paula Albarracín de Sarmiento 109 (Sur), en la Ciudad de San Juan.

      • Fecha y hora: Ssábado 10 de octubre a partir de las 16.
      • Valor de la entrada: $10.000.
      • Beneficios incluidos: el valor del boleto contempla una merienda completa para disfrutar durante la jornada y el primer cartón para participar directamente en los sorteos.

    Objetivos de la recaudación de Fundame

    Los fondos obtenidos mediante la venta de entradas y la organización del bingo serán destinados directamente a dos pilares fundamentales dentro de la organización:

      • Mantenimiento institucional: sostenimiento de la sede operativa que brinda refugio, contención y acompañamiento continuo a los niños y a sus familias durante los tratamientos médicos.
      • Nuevos proyectos productivos: desarrollo de un taller de sublimación e impresión 3D dentro de la sede, orientado a generar capacidades técnico-productivas e incentivar el desarrollo de los jóvenes asistidos.

    Llamado a la colaboración del comercio y emprendedores

    Para nutrir la grilla de premios y sorteos, FundaME apela al espíritu colaborativo del sector comercial, artesanal y empresarial de la provincia. Voluntarios de la fundación se encuentran recorriendo las calles de San Juan para gestionar contribuciones de manera directa.

    Se reciben donaciones de:

    • Gift cards y vouchers de compra
    • Productos de elaboración propia o artesanal
    • Servicios empresariales o profesionales
    • Órdenes de compra y mercadería variada

    Cualquier aporte, independientemente de su escala, resulta de gran valor para conformar los premios que se entregarán durante el evento.

    Cómo colaborar e informarse

    Quienes deseen sumarse como comerciantes, realizar donaciones de premios u obtener más información sobre la compra de entradas, pueden ponerse en contacto directo a través de la cuenta oficial de Instagram: @fundamesanjuan.

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