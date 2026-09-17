    • 17 de septiembre de 2026 - 11:14

    Cierra una tradicional lomoteca de San Juan con más de 20 años de historia

    La tradicional lomoteca de San Juan anunció que cerrará sus puertas luego de 21 años. Sus dueños se despidieron con un emotivo mensaje.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Juano Lomos, la tradicional lomoteca de Caucete propiedad de la familia Escobar Guerrero, anunció el cierre de sus puertas después de 21 años de historia. El comercio, que se convirtió en un clásico del departamento, comunicó la decisión a través de un emotivo mensaje en el que agradeció a sus clientes, trabajadores, amigos y familias por acompañar el proyecto durante más de dos décadas.

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    “Después de 21 años, llegó el momento de cerrar una etapa que fue parte de nuestras vidas”, expresaron desde Juano Lomos al comunicar la noticia.

    La despedida estuvo atravesada por la nostalgia y los recuerdos de una historia que, según señalaron, fue mucho más que un negocio. “Juano no fue solamente un negocio. Fue un sueño, un lugar de encuentro, una familia y una parte enorme de nuestra historia”, expresaron.

    Desde la lomoteca destacaron especialmente el vínculo construido con Caucete a lo largo de estos 21 años. “Durante 21 años apostamos por Caucete. Crecimos acá, invertimos acá, generamos trabajo y tratamos siempre de dar lo mejor”, señalaron.

    También reconocieron que el camino tuvo dificultades, aprendizajes y nuevos comienzos, pero remarcaron que nunca dejaron de apostar por el departamento y su comunidad.

    El agradecimiento de Juano Lomos

    En su mensaje de despedida, los responsables de Juano Lomos tuvieron palabras especiales para las personas que formaron parte del comercio a lo largo de los años.

    “Nos queda la enorme satisfacción de haberlo dado todo y de que ustedes hayan convertido a Juano en un clásico de Caucete”, expresaron.

    También agradecieron a cada uno de los trabajadores que pasaron por el local, a los clientes, amigos y familiares que acompañaron el proyecto durante las distintas etapas.

    “Hoy cerramos nuestras puertas, pero no cerramos los recuerdos ni el cariño construido durante tantos años”, remarcaron.

    La lomoteca se despidió de sus clientes con un mensaje de agradecimiento y con la certeza de que el vínculo construido durante más de dos décadas permanecerá como parte de la historia comercial y gastronómica de Caucete.

    “Nos vamos con nostalgia, pero también profundamente agradecidos. Porque apostamos por Caucete, dimos todo por esta tierra y, aun cerrando esta etapa, seguimos creyendo en Caucete”, concluyeron desde Juano Lomos.

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