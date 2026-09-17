Agro, energía y minería: así será la quinta edición de Expo Innova Cuyo

Del 30 de septiembre al 2 de octubre, en Pocito, la muestra reunirá a más de 100 empresas de agro, riego y energía, con la minería participando por primera vez.

El predio de Expo Innova Cuyo, en Pocito: el escenario que la próxima semana volverá a reunir al agro, la energía y, por primera vez, la minería.

San Juan se prepara para una nueva edición de Expo Innova Cuyo, la feria frutihortícola más grande de la región. Según anticipó Agustín Recabarren, director del evento, la quinta edición se realizará del 30 de septiembre al 2 de octubre, de 11hs a 17 hs, en el mismo predio de las ediciones anteriores, en Pocito, con entrada libre y gratuita. Recabarren indicó que habrá más de 100 empresas expositoras de distintos rubros —agricultura, industria, minería, riego, viveros y bancos— y sostuvo que se trata de “una feria muy técnica abierta para el público general”, que en sus ediciones anteriores llegó a recibir hasta 3.000 personas por día. El director destacó además que la muestra crece año a año y que convoca tanto a expositores nacionales como internacionales.

Referentes de Producción, EPSE y Minería encabezaron la conferencia de prensa en la que se confirmó la quinta edición de la feria. La energía, un costo que pesa cada vez más Lucas Estrada, presidente de la Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), participó de la conferencia por tercer año consecutivo. Señaló que dentro de los costos de producción la energía tiene cada vez más peso y que el organismo tiene el compromiso de acompañar a la producción local. Estrada recordó que el Gobierno provincial sostiene una apuesta fuerte por la energía alternativa y que EPSE trabaja desde hace tiempo en energía solar fotovoltaica, con la futura producción de paneles solares como uno de sus proyectos centrales.

El objetivo de la participación en la feria, explicó, es seguir capacitando a los productores sobre las posibilidades de esa tecnología: qué se puede abastecer con ella, cuáles son los costos típicos y qué mecanismos existen para acceder a ese tipo de energía. Estrada remarcó que la provincia cuenta con buenos instaladores locales y que EPSE busca agrupar y ordenar ese sector.

La minería, por primera vez en la feria del agro La principal novedad de esta edición es la incorporación del Ministerio de Minería, que participa de manera activa en Expo Innova Cuyo por primera vez. Su titular, Juan Pablo Perea, explicó que desde el inicio de la gestión trabajan junto al Ministerio de Producción bajo la premisa de entender a la minería no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para impulsar al resto de los sectores productivos de la provincia. Se hizo foco en las obras financiadas a través del fideicomiso minero destinadas al agro y la agroindustria y Perea consideró que la convivencia de la minería, la producción agrícola y el turismo dentro de una misma provincia es “una muy buena señal para el resto del país”.

El ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, cerró la conferencia poniendo en contexto el peso del evento, el cual trasciende los límites provinciales y convoca no solo a la agroindustria sanjuanina sino a la de toda la región y a proveedores de otras partes del país.