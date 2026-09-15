Jornada Técnica del Espárrago: investigación, postcosecha y ronda de negocios para el sector esparraguero de Rawson

El INTA San Juan, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), la Municipalidad de Rawson y la Asociación de Esparragueros Unidos del Médano de Oro organizan este viernes, de 14 a 19, la Tercera Jornada Técnica del Espárrago 2026, en el Complejo Tierra Dorada, con entrada libre. Es el encuentro anual del sector, y llega en pleno pico de cosecha: la temporada en San Juan se extiende de agosto a mediados de noviembre y exige corte diario, así que reunir a productores, técnicos, investigadores y funcionarios en esas fechas no es casual.

Abrirá la jornada la ingeniera agrónoma Ana Castagnino, docente e investigadora de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) y referente en investigación sobre el cultivo , en su primera visita a San Juan y abordará el espárrago desde un enfoque sistémico y de sustentabilidad, con resultados de su equipo sobre bioestimulantes, abonos orgánicos y bordes con pasturas.

La agenda sigue con un estudio de caso sobre la caracterización de la cosecha medanera, a cargo de la ingeniera agrónoma Patricia Donoso, del INTA ; una disertación de la ingeniera Paula Fabani , de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, sobre reducción de pérdidas y desarrollo de nuevos productos en postcosecha; y una presentación de líneas de financiamiento a cargo de la contadora pública Fernanda Moreno y la ingeniera agrónoma Andrea Fernández, de la Dirección de Asuntos Agropecuarios del Ministerio de la Producción provincial.

El cierre queda para la vinculación comercial, con una ronda de negocios entre los actores de la cadena coordinada por la licenciada Cecilia Díaz , de la Municipalidad de Rawson.

Detrás del programa está la Denominación de Origen (DO) que desde 2021 distingue al espárrago del Médano de Oro, reconocida por Resolución 107/2021 del entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a partir de un trámite iniciado por la propia Asociación de Esparragueros Unidos del Médano de Oro al amparo de la Ley 25.380. El sello identifica al espárrago producido en esa zona del departamento Rawson, de tierras negras con alto contenido de materia orgánica, y es uno de los pocos que distingue en la provincia a un producto hortícola fresco.

La ingeniera agrónoma Patricia Donoso, jefa de la Agencia de Extensión Pocito del INTA, durante una capacitación sobre el cultivo en una edición anterior de la Jornada Técnica del Espárrago.

Los atados de espárrago del Médano de Oro llevan desde 2021 el sello de Denominación de Origen, el eje que reunirá este viernes a todo el sector en la Tercera Jornada Técnica.

La ingeniera agrónoma Patricia Donoso, jefa de la Agencia de Extensión Pocito del INTA y extensionista desde 2007, trabajó durante toda la temporada 2025-2026 junto con la ingeniera María José Ribes, de la UNSJ y la Municipalidad de Rawson, en la caracterización de la cosecha del espárrago medanero: un relevamiento de productividad, calibre y calidad pensado para determinar la mejor ventana de comercialización del espárrago con DO. Ese trabajo derivó en una cartilla técnica —una guía visual— que se presentará en la jornada, pensada para que productores, cosechadores e intermediarios puedan diferenciar en el campo el espárrago "de hoy" del que queda "fuera de tipo".

Sostener y difundir ese sello es, indicó Donoso, uno de los objetivos centrales del encuentro: que el cultivo se difunda entre consumidores e intermediarios, y que la organización de productores se fortalezca, con quienes todavía no están nucleados acercándose a la asociación.

Un cultivo que se achica, con mercado asegurado

La superficie cultivada, mientras tanto, sigue un camino inverso. El último censo oficial —el Censo de Hidráulica 2006-2007— relevó 500 hectáreas de espárrago en el Médano de Oro; casi veinte años después, un relevamiento propio del INTA, hecho a partir de entrevistas a productores y mapeo satelital, ubicó la superficie actual en alrededor de 140 hectáreas. Donoso atribuye la caída a una combinación de factores: la alta demanda de mano de obra del cultivo, los costos de producción, su carácter perenne —que compromete la tierra por diez o quince años, a diferencia de un cultivo anual— y, sobre todo, la crisis hídrica, que golpea a una planta que, si bien resiste el déficit de agua, mejora sensiblemente su rendimiento y calidad cuanto más riego recibe. A esas variables se suma la competencia del tomate para industria, que consume menos agua y ofreció en los últimos años mejor rentabilidad relativa, y hacia el cual migraron productores.

Esta temporada, además, llegó marcada por un invierno frío que retrasó el arranque de la cosecha y por heladas puntuales sobre el fin de semana previo a la jornada, que obligaron a descartar buena parte del último rebrote en las zonas más bajas del Médano. Pese a eso, el rendimiento se mantiene, según Donoso, en un rango de entre 4.000 y 6.000 kilos por hectárea, variable según la edad de la planta y el manejo de cada productor.

Pese a que la superficie cultivada se redujo a una fracción de la que supo tener, el espárrago del Médano de Oro sigue saliendo directo a la góndola con su sello de origen.

La comercialización, por su parte, mira mayormente hacia afuera de San Juan: la funcionaria estimó, sin una cifra oficial exacta, que alrededor del 70% de lo cosechado se despacha a los mercados de Mendoza y Buenos Aires, con una porción menor hacia Córdoba. Aun así, el origen no se diluye: a nivel nacional, señaló, el espárrago sanjuanino está muy bien valorado y suele ser de los primeros en llegar a la góndola en cada temporada, una primicia dentro del calendario hortícola del país.

El trabajo del INTA con el sector no se limita a la caracterización de la cosecha. El año pasado el organismo avanzó en el ajuste de la lámina de riego que necesita el cultivo, y viene mostrando a los productores alternativas al riego tradicional por surco, como el riego con manga —una modalidad gravitacional más eficiente, que ahorra agua y da mayor control sobre la cantidad aplicada—, aunque el surco sigue siendo, por ahora, el sistema más utilizado. En paralelo, un proyecto de extensión de la UNSJ, articulado con la Municipalidad de Rawson, el INTA y la propia asociación de productores, avanza desde el año pasado en la certificación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), con capacitaciones sobre manejo de envases de agroquímicos y calibración de equipos de pulverización.

Productores, técnicos y público.

Donoso destacó además el perfil de los productores más jóvenes que se están sumando al cultivo, con ganas de incorporar tecnología y de acercar el producto al consumidor a través de emprendimientos propios y redes sociales, donde muestran el día a día de la producción. Para escalar hacia mercados de mayor valor, como el gourmet o la exportación, considera que al sector todavía le falta mejorar la calidad y la presentación del producto, y seguir fortaleciendo la asociación para poder aumentar el volumen ofertado. Con esas metas de fondo, espera una convocatoria de alrededor de 100 productores en esta edición.