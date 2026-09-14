Paritaria vitivinícola: se dilata el acuerdo salarial

La paritaria vitivinícola continúa sin acercar las posiciones entre el sector empresario y los trabajadores. La discusión salarial para el período septiembre de 2026-febrero de 2027 mantiene diferencias tanto en los porcentajes planteados como en la interpretación sobre la situación que atraviesa la actividad.

El sector empresario comenzó ofreciendo un 1,3% mensual y luego elevó su propuesta al 1,4% mensual para cada uno de los meses entre septiembre de 2026 y febrero de 2027. FOEVA (Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines) , en cambio, inició la discusión con un pedido de 2,5% mensual y posteriormente sostuvo una propuesta del 2,25% mensual, informó Los Andes.

En la última reunión de paritarias, realizada el 11 de septiembre, con participación de las cámaras empresariales y de la Secretaría de Trabajo de la Nación , la mediadora del organismo informó que la pauta oficial a los efectos homologatorios es del 1,7%. Luego de esa comunicación, el sector empresario presentó una nueva propuesta diferenciada: 1,5% mensual para el convenio de bodega, equivalente a $14.282, y 1,3% mensual para viña, equivalente a $10.617.

FOEVA rechazó la oferta, a la que calificó como “paupérrima e insuficiente” , y ratificó que mantendrá la propuesta de aumento salarial que viene planteando en la mesa paritaria.

La negociación volvió a quedar atravesada por una fuerte disputa en torno a la situación de la actividad y el lugar que ocupan los trabajadores dentro de la estructura vitivinícola. Desde FOEVA cuestionan que el sector empresario utilice el contexto económico como argumento para contener los salarios y trasladar el costo de la crisis sobre los trabajadores.

“Lo que más molesta es el oportunismo para ningunear al trabajador, aprovechando la circunstancia que el contexto nacional les está dando”, sostuvo Daniel Romero, secretario de Prensa de FOEVA. En esa línea, el gremio sostiene que los grandes emporios se escudan en las dificultades de los pequeños establecimientos para presentar como una crisis general situaciones que, en algunos casos, también responden a decisiones de gestión o a realidades diferentes dentro de la propia industria.

“Utilizan de manera generalizada la situación de los establecimientos más pequeños para justificar una negociación salarial que termina afectando a todos los trabajadores”, afirmó Romero. El gremio también cuestiona que, en el debate sobre la situación de la vitivinicultura, se pierda de vista el rol de los trabajadores dentro de la matriz productiva. “Están ninguneando la matriz productiva”, sostienen desde FOEVA.

En ese sentido, plantean que si la vitivinicultura necesita sostenerse y recuperarse, “el trabajador no puede ser considerado una variable de ajuste”. Para Romero, “los empresarios están siendo tacaños en la paritaria; es vergonzoso que estemos discutiendo por monedas”.

Según los valores señalados por la organización sindical, actualmente un trabajador de bodega se encuentra en torno de los $900.000 a $950.000, mientras que en viña el promedio ronda los $750.000. Sin embargo, el reclamo de FOEVA no se limita al porcentaje de incremento salarial.

Desde el gremio también advierten sobre el proceso de concentración dentro de la actividad. “Hay grandes empresas que buscan concentrar cada vez más el negocio. Quieren monopolizar la industria y productores, el trabajador termina quedando en el último lugar de las prioridades y lo dejan en una situación casi esclavizante, cuando son la materia operativa de todo este sistema”, planteó el secretario de FOEVA.

Para el sindicato, la discusión salarial no se limita a la pérdida de poder adquisitivo. Desde la organización advierten que el conflicto también tiene impacto sobre el acceso a la salud, debido a que, según denuncian, los aportes realizados a la obra social resultan insuficientes para sostener las prestaciones básicas que requieren los trabajadores y sus familias.

Asambleas en todo el país y nuevo cuarto intermedio

Tras rechazar la propuesta empresaria, FOEVA resolvió avanzar con asambleas informativas en las empresas de todas las jurisdicciones, con el objetivo de comunicar a los trabajadores el estado de la negociación y explicar el resultado de la última reunión paritaria.

La Federación pidió a los distintos SOEVA que informen con anticipación los días, horarios y empresas en las que se realizarán estas instancias. La organización también solicitó a los sindicatos que integran la Federación que difundan la situación salarial y el rechazo al ofrecimiento empresario, al que calificó como insuficiente para los trabajadores.

La Secretaría de Trabajo fijó un nuevo cuarto intermedio para el 16 de septiembre, con el objetivo de que las partes puedan llevar la propuesta a sus representados y analizarla. Para FOEVA, el desafío ya no es solamente conseguir un porcentaje mayor: es evitar que la crisis de la actividad termine convirtiéndose en un techo para el bienestar de sus trabajadores y que sean quienes sostienen cotidianamente la producción vitivinícola los que terminen pagando el costo de las dificultades del sector.