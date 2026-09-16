Feria Enogastronómica de Evisan: San Juan celebra el cierre de la vendimia 2026

La Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) llega este sábado 19 de septiembre al cierre de la XXVII edición de la Evaluación de Vinos de San Juan (Evisan), con la Feria Enogastronómica que se desarrollará de 19.30 hs a 1.30 hs en el Salón Grazia. El encuentro, organizado por la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas de la casa de estudios, tendrá entrada libre y gratuita y reunirá a 27 bodegas y emprendimientos vitivinícolas sanjuaninos junto a siete propuestas gastronómicas locales.

El público podrá recorrer los distintos espacios, conocer las etiquetas de bodegas como Callia, Xumek, Casa Montes, Cara Sur, Pyros y Augusto Pulenta, La Fortuna, entre otras, y degustar preparaciones de restaurantes como El Lagar, SushiClub, La Bonita, Chuchoca, Comeme y Olivo, además de las propuestas del área de Gastronomía de la UCCuyo. Las consumiciones podrán pagarse en hasta tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco San Juan, entidad que auspicia la jornada, y la preventa de tickets está disponible en evisan.uccuyo.ar.

La feria del sábado corona un proceso técnico que ya dejó sus primeros resultados. El jueves pasado, la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas presentó el informe final de Evisan 2026 , que evaluó 59 muestras aportadas por 18 bodegas, representativas de 17 variedades y cinco valles productivos: Tulum, Zonda, Calingasta, Pedernal e Iglesia. La mediana de calidad global de la añada se ubicó entre los 8 y los 9 puntos sobre 10, el mismo rango sostenido en 2024 y 2025.

Según el informe técnico, los vinos tintos —que concentraron la mayor parte de las muestras— mostraron una intensidad cromática de 9 puntos de mediana.

Cada etiqueta cuenta el perfil de su valle: la lectura por origen geográfico fue uno de los ejes del informe 2026.

El Malbec volvió a consolidarse como variedad insignia, con puntuación perfecta en color y altos promedios en boca y tipicidad, seguido por Syrah, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Bonarda, Ancellotta y Tannat.

Entre los blancos, Sauvignon Blanc, Torrontés, Pinot Gris y Viognier alcanzaron valores de hasta 9 puntos en calidad de color y carácter varietal. Los rosados, que en 2024 y 2025 representaban apenas el 3% de las etiquetas evaluadas, treparon este año al 8%, con un perfil que el informe describió como "accesible, jovial y enfocado", aunque con parámetros aromáticos y de color más moderados.

La caracterización por valles —una de las líneas que la UCCuyo profundizó este año, con una nueva ficha de descriptores primarios— confirmó la incidencia del origen geográfico en el perfil sensorial. Los valles de altura, Iglesia, Pedernal y Calingasta, aportaron frescura, acidez natural y nitidez cromática, con especial destaque para los ejemplares de crianza de Iglesia y la tipicidad del Cabernet Franc y el Malbec en Pedernal y Calingasta. Zonda y Tulum, en cambio, mostraron mayor concentración cromática y madurez aromática; Tulum concentró el 45,8% de las muestras analizadas, la mayor representatividad entre los cinco valles.

El informe agrometeorológico, a cargo del ingeniero Hugo Carmona, atribuyó el buen desempeño de la añada a un verano más fresco que el promedio histórico —cinco olas de calor, contra nueve del ciclo anterior—, que permitió una maduración lenta de la uva en una vendimia de 4,1 millones de quintales.

Cuarto año con el aval de la OIV

Evisan se realiza desde 1997 y no es un concurso: un panel de catadores entrenados analiza a ciegas, sin entrega de premios ni rankings entre etiquetas, las muestras que las bodegas aportan de manera voluntaria.

Desde 2023 cuenta además con el patrocinio internacional de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), reconocimiento que este año sostiene por cuarto año consecutivo y que, según la UCCuyo, promueve la diferenciación territorial y eleva el valor percibido del vino sanjuanino en los mercados nacionales e internacionales.

Para consultas e información adicional sobre la Feria Enogastronómica de Evisan, se puede contactar a la Lic. Magalí Álvarez Nieto al +54 9 2645 72-2794.