Con más de 200 expositores, la Expo Innova Cuyo comenzó a lo grande en Pocito Todos los actores del campo cuyano se dieron cita en el predio de 15 hectáreas, ubicado en medio de un paisaje natural y otro cultivado por la mano del hombre. Allí se reúnen hasta el viernes inclusive, proveedores de insumos, servicios para el agro, maquinaria y paquetes tecnológicos.

Un campo imponente rodeado de plantaciones de alfalfa, cebolla, papas, ajos y tomates, y justo en el medio, se erige una especie de campiña cuyana con toda la oferta para el agro, desde tractores, fertilizantes, drones, herramientas, hasta la propuesta de la Universidad Nacional de San Juan con sus carreras afines. Esto sin contar la presencia del INTA y el gobierno de San Juan con fuerte acento en la Producción y una experiencia inmersiva para conocer aspectos energéticos. Así comenzaba la Cuarta Edición de la Expo Innova Cuyo 2025 que se extenderá hasta el 3 de octubre en el predio ubicado en Ruta 40 pasando 18, Carpintería.

Es el evento frutihortícola más grande de la región, organizado por sanjuaninos que convoca a productores y profesionales de todos los rubros agrícolas.

Uno de los principales objetivos es impulsar la dinámica de los agronegocios en la producción hortícola, frutícola y vitícola, de Mendoza y La Rioja y San Juan, promoviendo la innovación, el intercambio de conocimientos y la adopción de nuevas tecnologías.

Así uno ingresa al predio con una capacidad de estacionamiento enorme y con entrada libre y gratuita. Lo primero que se observa, justo a la derecha, es el imponente stand del Gobierno de San Juan donde el Ministerio de Producción despliega todos los programas y las propuestas innovadoras para este sector de la provincia.

Al comenzar el recorrido se observan drones de todos los tamaños y fertilizantes ecológicos para el tratamiento de los cultivos. Ni hablar de los tractores y maquinaria para el campo que comprende todos los rubros incluido el algodonero.

Hacia el final se ubica una pequeña carpa con los profesionales del Laboratorio de Suelos del INTA, quienes muestran una infinidad de servicios al agro que les permite conocer la calidad de cada terreno. Realizan análisis de fertilidad de los suelos, entre otros que fueran necesarios. Pegadito se observa gente que mira los detalles de las plantaciones en una visita guiada que explica todo lo referido a cada cultivo. También están disponibles Test Drive de camionetas que recorren el campo por los prolijos callejones, otro pretexto para conocer el vehículo y mirar el lindo paisaje.



Así continua la marcha con sorpresas a cada paso, incluido el stand de la Sociedad de Chacareros Temporarios cuyos integrantes regalan verduras a los presentes.

No faltan los paneles solares, y una muy diversa oferta de maquinaria para el agro. Los más osados, como la empresa Solanum se animó a mostrar toda su oferta junto a un espacio de relax que incluye una barra de tragos ubicada bajo una llamativa y coqueta malla de media sombra.

Pese al calor alumnos de la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento recorrían el lugar atraídos, como el resto de los presentes, por la oferta exhibida.

Este año la Expo tiene más de 200 expositores entre proveedores de insumos, servicios para el agro, maquinaria y paquetes tecnológicos en un total de 15 hectáreas ocupadas con stands y con ensayos a campo. Esto si contar el variado sector de comidas para todos los gustos.

Despliegue del INTA

Pronto aparece en escena otra carpa del INTA, mucho más grande que la del Laboratorio de Suelos porque allí exponen muchas de las actividades que realizan, por ejemplo el sector apícola y la caracterización de las mieles, como así también nuevas variedades de pasas de uva.

También muestran la técnica del cultivo hidropónico, el laboratorio de aceites, el Emporio Cooperativo con una surtida variedad de almendras, turrones, mieles, semillas de quinoa, todo para la venta directa.

Otro de los atractivos es el servicio de elaboración de aceites de oliva y la venta del Almazara, marca propia del INTA, y un sector de subproductos de la olivicultura que incluyen aceites de orujo. antioxidantes que son utilizados para alimento animal, entre otros.

