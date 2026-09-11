Sarmiento vibra con la llegada de la Estudiantina 2026

Sarmiento vibra con los preparativos para la gran fiesta juvenil que reunirá a cientos de chicos en cuatro jornadas llenas de competencias, música y diversión.

Se viene la Estudiantina en el departamento Sarmiento para celebrar la primavera y el Día del Estudiante.

¡Se viene la Estudiantina 2026! El municipio de Sarmiento, a través de la Dirección de Juventud en el marco de la gestión "Creando Oportunidades", anunció oficialmente la realización de uno de los eventos más esperados del año por la comunidad joven. Serán cuatro días consecutivos,18, 19, 20 y 21 de septiembre, para disfrutar, compartir, competir sanamente y vivir la fiesta estudiantil a pleno.

En el marco del Mes de la Juventud y el inicio de la primavera, la propuesta está dirigida a jóvenes de entre 14 y 20 años que deseen ser protagonistas de una experiencia única. Para participar, las promociones, grupos de amigos y entidades estudiantiles deberán conformar equipos integrados por un mínimo de 15 y un máximo de 25 personas. De esta manera, se fomenta el trabajo en equipo, la integración y el compañerismo en cada uno de los desafíos que se irán desarrollando a lo largo de las cuatro jornadas.

Inscripciones abiertas en Sarmiento Las autoridades locales confirmaron que las inscripciones ya se encuentran habilitadas desde el 3 de septiembre y se extenderán de manera obligatoria hasta el miércoles 16 de septiembre. Desde la organización remarcaron la importancia de no dejar la presentación de los equipos para último momento, ya que la convocatoria promete una gran concurrencia y nadie quiere quedarse mirando la fiesta desde afuera.