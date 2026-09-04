"Sarmiento en sus diversas facetas" y una invitación a conocer más de la vida del prócer sanjuanino

Este 11 de septiembre se conmemoran 138 años del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, y como sucede durante los últimos años, varias son las actividades que se realizan en la provincia para recordar y ponderar al prócer sanjuanino. En ese contexto, desde la Asociación Civil Amigos de la Casa Natal se realizó un ciclo de conferencias que ya tuvo su primera cita, y continuará la próxima semana.

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Elena Basso, referente de la asociación civil, detalló en contacto con DIARIO DE CUYO que la intención fue organizar encuentros que compartieran todas las caras del sanjuanino. Es por ello que el ciclo de conferencias se denominó “Sarmiento en sus diversas facetas” . “Este ciclo fue declarado de interés sociales, cultural y educativo por la Cámara de Diputados de San Juan. Para nosotros es un honor que la Cámara nos haya concedido ese honor, el placer de estar apoyados” , destacó Basso.

Y continuó: “Hemos tratado de abordar diferentes facetas de lo tan multifacético que ha sido Sarmiento. Comenzamos con este ciclo para seguir luego con algunas otras conferencias y otras actividades durante septiembre”.

La primera cita de las conferencias consideró el aspecto político y urbanista, y el perfil vinculado a la agricultura. Además, desde la Asociación se entregó a la Cámara de Diputados un retrato de Sarmiento que fue pintado en su momento por su nieta, Eugenia Belín Sarmiento.

Las charlas evocando el legado de Sarmiento continuarán el martes 8 de septiembre. Las mismas se llevarán a cabo en la Sala de Vicegobernadores, en el edificio central de la Legislatura de San Juan, ubicado en Av. Libertador esquina Las Heras.

Con entrada libre y gratuita los interesados tomarán contacto con dos charlas más que interesantes. El licenciado Cristian Brito Villalobos estará disertando sobre el Sarmiento periodista. Desde Chile, compartirá sus apreciaciones y parte del trayecto del prócer en la profesión. Posteriormente será el turno de Darío Minozzi, quien hablará sobre Sarmiento y el arte floral en la política de estado.

El objetivo del ciclo es revalorizar la figura de Domingo Faustino Sarmiento más allá del prócer, analizando su legado humano, educativo, político y cultural, en el marco de un nuevo aniversario de su fallecimiento.

La conferencia se realizará de 10 a 12 horas.

Además, Basso aseguró que estarán todo el mes llevando a cabo distintas actividades. En ese marco adelantó que están en contacto con el Ministerio de Educación para la presentación de la segunda edición de “Conociendo a Sarmiento”, una revista que fue presentada en su formato digital hace dos años y que, gracias a los esfuerzos ministeriales, se logró materializar en formato físico para entregar en las distintas escuelas de la provincia.

“Lo importante es llegar a la comunidad, ya que nuestro objetivo es analizar, estudiar y difundir la obra de Sarmiento en la provincia y fuera de ella”, concluyó Elena, ampliando la invitación a toda la comunidad que quiera saber más sobre el prócer sanjuanino.