    • 11 de septiembre de 2026 - 08:12

    Feriado del 11 de septiembre en San Juan: cómo funcionan los servicios este viernes

    Se trata de una fecha que conmemora el paso a la inmortalidad del prócer sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento.

    Colectivos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este viernes 11 de septiembre será feriado provincial en San Juan por el Día del Maestro, en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento. La jornada tendrá impacto en distintos servicios, aunque no todas las actividades se verán interrumpidas.

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    En las escuelas de toda la provincia no habrá clases y tampoco tendrán actividad las universidades. La Universidad Nacional de San Juan confirmó su adhesión al feriado y suspendió todas sus actividades durante la jornada.

    La administración pública provincial y municipal tampoco tendrá atención al público. Las oficinas permanecerán cerradas y los trámites deberán realizarse en el próximo día hábil.

    En el caso de los bancos, las entidades permanecerán cerradas y no habrá atención presencial. Sin embargo, los clientes podrán utilizar los canales digitales, las aplicaciones de las entidades y los cajeros automáticos para realizar operaciones.

    Colectivos con frecuencia reducida

    El transporte público funcionará durante todo el viernes, aunque con un esquema diferente al de una jornada habitual. La Red Tulum circulará con frecuencias reducidas, similares a las de un día feriado, por lo que se recomienda prever mayores tiempos de espera.

    El comercio trabajará normalmente

    A diferencia de la administración pública y los bancos, la actividad comercial será normal. Los locales de San Juan permanecerán abiertos y atenderán en sus horarios habituales, por lo que el feriado provincial no implicará un cierre general de los comercios.

    En tanto, algunos servicios esenciales municipales mantendrán su funcionamiento. En la Ciudad de San Juan, por ejemplo, la recolección de residuos, el Servicio de Emergencia Municipal y el servicio fúnebre funcionarán con normalidad, mientras que habrá guardias mínimas en otras áreas.

    El 11 de septiembre es una fecha especialmente significativa para San Juan: además de celebrarse el Día del Maestro, recuerda la muerte de Domingo Faustino Sarmiento, ocurrida el 11 de septiembre de 1888 en Asunción del Paraguay. La provincia mantiene esta fecha como feriado dentro de su legislación.

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