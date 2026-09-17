    • 17 de septiembre de 2026 - 16:18

    Habilitan un tramo de Circunvalación pero habrá un nuevo corte desde calle Mendoza

    La apertura será provisoria y permitirá circular desde Ruta 40 hasta calle Mendoza. Desde allí comenzará una nueva interrupción por las obras de repavimentación.

    La obra de repavimentación de avenida Circunvalación avanza con nuevos cambios en la circulación.

    La obra de repavimentación de avenida Circunvalación avanza con nuevos cambios en la circulación.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La obra de repavimentación integral de avenida Circunvalación sumará un nuevo cambio en el tránsito durante la tarde de este jueves. Vialidad habilitará provisoriamente un sector del anillo externo en Concepción, mientras que pocos metros más adelante comenzará un nuevo corte para permitir la continuidad de los trabajos.

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    La principal novedad es que volverá a quedar habilitada la circulación por el anillo externo desde Ruta 40 hasta la salida de calle Mendoza. Los vehículos podrán ingresar por Ruta 40, pasar por debajo del puente y continuar por Circunvalación hasta la bajada ubicada antes del puente de Mendoza.

    La apertura será provisoria y responde a una etapa específica de la obra. En ese sector ya finalizó el tratamiento previo aplicado sobre la superficie de hormigón existente y, según explicaron oficialmente, el propio tránsito de los vehículos contribuirá a mejorar la adherencia y estabilidad del material antes de avanzar con las próximas tareas y colocar el pavimento definitivo.

    Dónde estará el nuevo corte y cómo será el desvío

    A partir de la salida de calle Mendoza comenzará la nueva interrupción del anillo externo. Quienes circulen por Circunvalación deberán abandonar la vía principal por esa bajada y continuar por el lateral.

    Luego podrán reincorporarse al anillo externo mediante la rampa de acceso ubicada después de calle Salta. De esta manera, el tránsito tendrá un tramo nuevamente habilitado y otro que quedará inmediatamente afectado por el avance de las máquinas.

    Los cortes irán modificándose de manera progresiva a medida que la obra avance sobre los distintos sectores de Circunvalación. Por ese motivo, se recomendó a los conductores respetar la señalización instalada, reducir la velocidad y prever posibles demoras, especialmente en los horarios de mayor circulación.

    Mientras tanto, las tareas también continúan sobre el anillo interno, donde los trabajos se encuentran en una etapa más avanzada y ya comenzó la colocación de la carpeta asfáltica definitiva.

    La intervención contempla distintos procedimientos según el estado y las características de cada tramo de la calzada, por lo que durante las próximas semanas continuarán produciéndose modificaciones temporales en los accesos, salidas y sectores habilitados de avenida Circunvalación.

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