Lanzan operativo de esterilización canina y felina sin costo en el departamento Rivadavia

Con el objetivo de acercar servicios esenciales de salud veterinaria a cada rincón de la provincia, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable pondrá en funcionamiento este viernes 18 de septiembre el quirófano móvil de esterilización destinado a perros y gatos en el departamento Rivadavia.

El operativo se instalará inicialmente en el Parque de Rivadavia, situado en la intersección de las calles La Estación y Santo Domingo, marcando el inicio de una serie de intervenciones sanitarias gratuitas en la zona.

Desde la cartera ambiental destacaron que esta propuesta brinda una respuesta concreta a los vecinos, fortaleciendo las políticas públicas orientadas al bienestar de los animales de compañía. La esterilización temprana cumple un rol fundamental, ya que previene camadas no planificadas y contribuye de forma directa a disminuir la cantidad de perros y animales en situación de abandono o callejeros.

Asimismo, remarcaron que esta práctica quirúrgica forma parte integral de la tenencia responsable, un concepto que también abarca una alimentación adecuada, los esquemas de vacunación al día, la desparasitación periódica y los controles veterinarios de rutina.

Para acceder al servicio —que es totalmente gratuito y requiere de turno previo—, los vecinos interesados deberán comunicarse al teléfono 4305937, en el horario de atención de 8:00 a 12:00. A través de esta misma vía de contacto, la comunidad podrá consultar los cronogramas detallados de días, horarios y la disponibilidad en los distintos puntos de atención.

Desde el Programa de Tenencia Responsable de Mascotas explicaron que federalizar estas acciones permite que las familias accedan a las prestaciones médicas a pocas cuadras de sus hogares. Esto no solo facilita el cuidado cotidiano de los animales, sino que previene la reproducción masiva no deseada, mitiga la aparición de enfermedades y mejora notablemente la convivencia urbana en los barrios.

El impacto esperable de estas intervenciones se traduce en comunidades más ordenadas, un riguroso control sanitario y una merma considerable de animales en la vía pública. Cada cirugía representa un beneficio directo en la calidad de vida, tanto para las mascotas como para los vecinos de Rivadavia, promoviendo espacios públicos seguros y libres de animales sin supervisión.

Con este tipo de operativos, el Gobierno de San Juan continúa acompañando a los hogares sanjuaninos, consolidando una red de protección animal y fomentando una cultura de convivencia cívica que beneficia a toda la comunidad.