El ministro Amílcar Dobladez puso en funciones a la flamante directora del nosocomio caucetero

Tras desempeñarse al frente del centro de salud Báez Laspiur, la profesional recibió formalmente la resolución de designación de manos del ministro Amílcar Dobladez para conducir el nosocomio César Aguilar.

En un acto oficial desarrollado en el Salón de Actos del tercer piso del Centro Cívico, el ministro de Salud de la provincia, Amílcar Dobladez, puso formalmente en funciones a la nueva directora del Hospital César Aguilar de Caucete, la doctora Patricia Díaz.

De la ceremonia de asunción participaron destacados funcionarios de la cartera sanitaria, entre ellos el secretario Técnico, Alejandro Navarta; el secretario Administrativo, Sebastián Godoy; el secretario de Planeamiento, Gastón Jofre; la directora de Relaciones Institucionales y Hospitalarias, Natalia Schiaroli; y el jefe de Zona Sanitaria II, José Bernal. También estuvieron presentes la directora saliente del nosocomio, Diana Martínez, junto a familiares y allegados de la flamante funcionaria.

Durante el desarrollo del encuentro, el ministro Dobladez destacó la profesionalidad, la amplia capacidad de trabajo y el compromiso de Díaz, subrayando que su experiencia y profundo conocimiento de los objetivos planteados por la actual gestión sanitaria resultarán claves para esta nueva etapa en el departamento caucetero. Asimismo, el titular de la cartera de Salud expresó un especial reconocimiento a la labor desempeñada por la directora saliente, Diana Martínez, ponderando sus años de entrega, esfuerzo y vocación de servicio al frente del centro médico.

Una trayectoria enfocada en la gestión sanitaria Hasta su reciente designación al frente del hospital de Caucete, la doctora Patricia Díaz se desempeñaba como directora del Centro de Salud Báez Laspiur, un rol desde el cual consolidó su perfil en la administración y la atención pública de la salud.

Tras recibir de manos del ministro la resolución oficial que sella su nombramiento, la flamante directora agradeció la confianza depositada en su persona y manifestó su firme compromiso frente al nuevo desafío profesional.