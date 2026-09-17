    • 17 de septiembre de 2026 - 15:14

    La Facultad de Ingeniería en movimiento: realizará un simulacro de evacuación por sismo

    El ejercicio organizado por la Facultad de Ingeniería de la UNSJ se llevará a cabo este viernes 18 de septiembre en sus instalaciones.

    La Facultad de Filosofía de la UNSJ será escenario de un simulacro de sismo.

    La Facultad de Filosofía de la UNSJ será escenario de un simulacro de sismo.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    Con el objetivo central de consolidar las medidas de prevención y preparar activamente a estudiantes, docentes y personal ante eventuales emergencias sísmicas, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) llevará a cabo un simulacro general de evacuación.

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    Bajo la premisa de que "estar preparados también es parte de nuestra formación", la actividad organizada por la Facultad de Ingeniería impulsará la participación masiva del estamento universitario para evaluar y optimizar los protocolos de respuesta frente a catástrofes naturales.

    El ensayo preventivo está programado para este viernes 18 de septiembre a las 11 en los predios de la unidad académica. La jornada abarcará diversas dependencias e institutos de la facultad, incluyendo el Pabellón Central, el Departamento de Hidráulica, el área de Materiales y Suelos, y el Departamento de Ingeniería Civil.

    Protocolo a seguir durante el ejercicio en la Facultad de Ingeniería

    Organizado por la Unidad de Gestión de Riesgo y Manejo de Emergencias (UGREMA) de la Facultad de Ingeniería, el simulacro contemplará las fases fundamentales de autoprotección y evacuación controlada:

    • Paso 1: Agáchate. adoptar una postura de protección inmediata al inicio de la señal sísmica.
    • Paso 2: Cúbrete. resguardar la cabeza y el cuello debajo de un escritorio, mesa resistente u otro elemento firme.
    • Paso 3: Sujétate. mantenerse firme a la estructura de resguardo hasta que cese el movimiento o la señal.
    • Paso 4: Evacuación ordenada. desplazarse de manera pausada y ágil hacia las zonas de seguridad previamente señalizadas en los puntos exteriores.

    La gestión institucional remarca que la construcción de un entorno seguro es una responsabilidad compartida. Se solicita la máxima colaboración de toda la comunidad universitaria para llevar adelante este ejercicio con la seriedad y el compromiso que la gestión del riesgo requiere en la provincia.

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