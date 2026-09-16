Avenida Circunvalación: habilitarán provisoriamente un tramo del anillo externo este fin de semana

La repavimentación integral de la avenida Circunvalación ingresa en una nueva etapa clave. Durante el próximo fin de semana, el Ministerio de Obras públicas prevé habilitar provisoriamente al tránsito el tramo del anillo externo comprendido entre las calles Tucumán y Mendoza, permitiendo descomprimir la circulación en uno de los sectores de mayor caudal vehicular .

La intervención en esta traza, ubicada en la zona de Concepción, posee características técnicas particulares debido a que la calzada original está compuesta por losas de hormigón.

Previo a esta apertura temporal , las cuadrillas viales llevaron a cabo tareas intensivas de sellado y recambio de paños deteriorados, además de la sustitución de los postes de contención de los guardarraíles. Sobre esa base, se colocó un carpetín de arena-asfalto de 2,5 centímetros de espesor y se avanzó con la demarcación horizontal temporal para garantizar la seguridad vial.

Desde Vialidad aclararon que esta habilitación no significa que la obra esté finalizada. Por el contrario, el paso vehicular forma parte de un procedimiento técnico diseñado para que el peso de los vehículos ayude a asentar y acomodar la superficie de arena-asfalto antes de aplicar la carpeta asfáltica definitiva.

Una vez cumplida esta fase de asentamiento, el tramo volverá a interrumpirse temporalmente para completar el tratamiento final. El método es similar al aplicado con éxito en la obra de la avenida Libertador General San Martín, entre Santa María de Oro y Las Heras. Mientras tanto, las máquinas y operarios trasladarán los frentes de trabajo hacia otro sector del anillo externo.

En el anillo interno ya colocan el pavimento definitivo

Por el contrario, la situación en el anillo interno avanza a otro ritmo. En el trayecto comprendido entre España y Urquiza, la calzada existente cuenta con una base asfáltica previa, lo que evita la necesidad del tratamiento complejo de hormigón que requiere Concepción.

Debido a esto, en dicho sector ya se está ejecutando de manera directa la colocación de la nueva carpeta asfáltica definitiva, marcando un contraste operativo dentro de los trabajos simultáneos que se desarrollan en la arteria circundante.

Desde el área correspondiente recordaron que las obras continuarán desarrollándose por etapas y sectores debidamente señalizados, por lo que se solicita a los conductores circular con precaución y prestar atención a las habilitaciones e interrupciones temporales del tránsito.