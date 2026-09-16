Feria Agroproductiva: llega al Paseo Las Palmeras con servicios, salud y canje ambiental

Este sábado 19 de septiembre, de 9:30 a 14 horas, el Paseo Las Palmeras se convertirá en el epicentro de la participación ciudadana y la producción local. En el marco de los festejos por el 13.º aniversario de la Feria Agroproductiva, el Ministerio de Gobierno y diversas carteras provinciales desplegarán un amplio abanico de servicios, asesoramiento y actividades recreativas abiertas a toda la comunidad.

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La celebración, organizada de forma conjunta con el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación y la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, contará con la participación de más de 120 emprendedores locales y espectáculos musicales en vivo.

Bajo el objetivo de acercar la gestión estatal a los vecinos, el Ministerio de Salud estará presente a través de la División Epidemiología y el Vacunatorio Móvil. Los asistentes podrán revisar sus libretas sanitarias y actualizar el calendario de vacunación de manera totalmente gratuita.

En simultáneo, la División Nutrición dispondrá de un espacio destinado a realizar evaluaciones nutricionales personalizadas, brindando además valiosa orientación sobre hábitos de vida saludable y alimentación equilibrada.

Por su parte, la Secretaría de Tránsito y Transporte instalará un puesto estratégico para ofrecer asesoramiento integral sobre la tarjeta SUBE, facilitando también la entrega de nuevos plásticos a quienes necesiten gestionar el recurso.

Sostenibilidad y reciclaje con "Cambio Verde"

El compromiso ambiental tendrá un rol protagónico a través de la propuesta Cambio Verde, donde se recibirán hasta 20 tipos de residuos diferentes, incluyendo plástico, cartón, vidrio y aluminio.

Como incentivo a la economía circular, los materiales entregados podrán canjearse por una bolsa ecológica, una bolsa de compost o un voucher de descuento para utilizar en los puestos de la feria.

El espacio sumará además la destacada participación del Centro de Formación Ambiental Anchipurac, que desplegará propuestas lúdicas e interactivas diseñadas para concientizar sobre el cuidado del entorno. Chicos y grandes podrán disfrutar de juegos tecnológicos, un simulador de ciudad sustentable y dinámicas enfocadas en la gestión eficiente de residuos.

Innovación y control de plagas para el sector agrícola

Pensando en los productores y huerteros locales, la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos ofrecerá herramientas clave para la prevención y control de plagas.

Entre las propuestas más atractivas, los visitantes podrán canjear botellas descartables con tapa por una trampa "matadora" para la mosca de los frutos, la cual se entrega totalmente equipada con su respectivo atrayente e insumos de instalación.

Asimismo, el equipo técnico de la BioPlanta San Juan exhibirá insectos biocontroladores y detallará las alternativas ecológicas disponibles para proteger los cultivos de manera sustentable.

Ficha Técnica del Evento

Fecha: Sábado 19 de septiembre.

Horario: De 9:30 a 14:00 horas.

Lugar: Paseo Las Palmeras.

Entrada: Libre y gratuita.