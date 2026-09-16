Más tecnología y mejores condiciones para el personal: así opera la nueva Barrera Fitosanitaria de Huaco

Este miércoles, autoridades del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan encabezaron la puesta en funcionamiento oficial de las instalaciones modernizadas de la Barrera Fitosanitaria de Huaco.

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De la actividad participaron el secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno; el director de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos, Fabricio Ferrándiz; y el presidente de la Agencia Calidad San Juan, Manuel Rodríguez. Junto a los inspectores que operan en el lugar, las autoridades supervisaron el funcionamiento de este punto neurálgico para el ingreso a la provincia.

El renovado espacio responde a una estrategia provincial impulsada por la gestión del gobernador Marcelo Orrego para potenciar los controles fronterizos. La estructura, que operaba anteriormente en la vecina provincia de La Rioja, fue trasladada formalmente a jurisdicción sanjuanina.

Como parte de su modernización, el puesto ahora cuenta con un módulo integral que incorpora un sector administrativo y dormitorios totalmente equipados, garantizando óptimas condiciones habitacionales y de trabajo para el personal que cumple tareas de fiscalización las 24 horas.

La ubicación y el funcionamiento de la barrera cumplen un rol defensivo fundamental para la economía regional:

Protección agrícola: Su principal misión es prevenir el ingreso de frutas y hortalizas portadoras de plagas de alto riesgo para los cultivos locales, con especial énfasis en el control estricto de la mosca de los frutos.

Seguridad alimentaria: El equipo técnico intensifica la fiscalización de productos cárnicos que ingresan a territorio sanjuanino, exigiendo rigurosos estándares de conservación, cadena de frío, temperatura y habilitación de transporte para cuidar la salud de los consumidores.

Durante la visita, los inspectores compartieron detalles de su operativa diaria con los funcionarios y celebraron la incorporación de estas mejoras tecnológicas y edilicias, que jerarquizan la tarea de fiscalización en los accesos clave de la provincia.

Claves de la obra

Ubicación estratégica: Barrera Fitosanitaria de Huaco (nuevo puesto de ingreso a San Juan).

Objetivos: Sanidad vegetal, control de la mosca de los frutos e inocuidad de productos cárnicos.

Mejoras: Incorporación de oficinas administrativas, dormitorios para inspectores y modernización operativa.